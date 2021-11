Moltissimi di noi hanno un gattino che ormai fa parte del nucleo familiare. Socievoli e affettuosi, i gatti sono degli animali capaci di farci divertire con le loro stranezze. Così diversi dai cani, questi animali sono unici e inimitabili nel loro modo di rapportarsi a noi “padroni”.

Alcuni gatti hanno difficoltà a mangiare e quando arriva l’ora del pasto hanno atteggiamenti strani ed inspiegabili. Molto di ciò potrebbe dipendere dalla ciotola che usiamo: oggi vedremo insieme quali ciotole dovremmo usare e quali evitare. Ecco perché costa poco ma questa è la migliore ciotola se vogliamo rendere felici i nostri gatti.

Una parte delicata da curare

Chi di noi ha un gatto sa bene quanto questo animale possa essere difficile da accontentare nei suoi capricci. Se il cane si adatta maggiormente all’ambiente circostante, il gatto può essere molto capriccioso e avere comportamenti non sempre facili da interpretare. Alcuni gatti hanno comportamenti molto strani nel momento del pasto quotidiano.

È possibile che prendano il cibo e corrano sotto il tavolo a mangiarlo come di nascosto. In realtà, questo comportamento non è strano ma ha una spiegazione scientifica.

I gatti hanno un organo molto particolare che li caratterizza, le vibrisse. le vibrisse non sono dei semplici baffi, ma sono un organo tattile grazie al quale il gattino si orienta e si muove nello spazio. Per questo motivo è molto importante evitare danni e traumi, altrimenti il gatto può stare molto male.

Dobbiamo evitare che il gatto si trovi in ambienti angusti che possano premere le vibrisse e dobbiamo fare molta attenzione a quale ciotola usare, ora vedremo perché.

Costa poco ma questa è la migliore ciotola se vogliamo rendere felici i nostri gatti

Se sceglieremo una ciotola piccola e corta, il gatto sarà costretto a inserire tutto il muso sino al fondo e le vibrisse fregheranno sulla superficie del piatto. È probabile che questo gli causi fastidio e che per questo motivo non voglia mangiare. È possibile che prenda il cibo e se ne vada per evitare il fastidio.

Quindi, dobbiamo assolutamente usare una ciotola non troppo piccola, in modo che il gatto non tocchi in fondo. Dovremmo scegliere un modello di ciotola ampia e profonda, il nostro gatto ne sarà felicissimo. Per lui mangiare sarà un piacere e probabilmente lo vedremo molto più felice quando arriva l’ora di cena.

