Scopriamo cosa vuol dire quando il gatto cinguetta e se dobbiamo preoccuparci

Molti di noi avranno di certo notato che ogni tanto il gatto fa dei versi strani, ripetitivi ed incomprensibili. Questi possono ricordare un cinguettìo, un battere di denti o un click ed è qualcosa di molto diverso dai rumori che solitamente i gatti fanno. In molti si preoccupano e pensano che possano esserci problemi ma oggi spiegheremo le ragioni di questo gesto.

Oggi spiegheremo cosa vuol dire quando il gatto cinguetta e se dobbiamo preoccuparci.

Imitare gli uccelli

La situazione classica in cui possiamo sorprendere il gattino fare questo verso insolito è in casa davanti alla finestra oppure in giardino. Se notiamo bene sarà sicuramente presente un uccello nelle vicinanze. Il suono del gatto in effetti ricorda proprio il verso che questi uccelli possono produrre.

La spiegazione di questo strano comportamento è che il gatto emette un suono simile agli uccelli sue prede per spaventarli e cacciarli. Imitando il cinguettìo e il click il gatto crede di terrorizzare l’animale prima di attaccarlo per predarlo.

Solitamente il gatto compie questo strano gesto con uccelli e lucertole ma può capitare anche che lo faccia verso alle persone quando gioca ed è particolarmente divertito.

Il gatto compie questo gesto a livello istintuale, pur sapendo che non potrà attaccare e uccidere le prede che tanto lo attraggono. Non è una manifestazione di aggressività da punire e reprimere.

Ricordiamo che non tutti i gatti hanno questo istinto, quindi non dobbiamo nemmeno preoccuparci se non abbiamo mai visto il nostro gatto fare questo verso, può essere altrettanto normale.

Ecco cosa vuol dire quando il gatto cinguetta

Possiamo tranquillizzare tutti i possessori di gatti preoccupati per aver trovato il gatto compiere questo comportamento: si tratta di una cosa perfettamente normale, innata alla maggior parte dei gatti.

Se troviamo il micio cinguettare agli uccelli non dobbiamo preoccuparci né impedirglielo, ma aspettare che finisca.

Invece non dobbiamo mai sottovalutare quando il gatto fa questa cosa e fare molta attenzione.