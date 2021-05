Chi non ha molto tempo da spendere in cucina ma non per questo vuole rinunciare ai cibi sani dovrebbe valutare l’acquisto di un apparecchio molto utile. In realtà aiuta soprattutto il consumatore che non ama sprecare il denaro. E che guarda con interesse alla possibilità di conservare il cibo in modo naturale. E di fatto è alla portata di tutti poiché costa meno di 50 euro l’elettrodomestico che fa risparmiare soldi e tempo a chi prepara ricette salutari e veloci. Si tratta nello specifico dell’essiccatore di alimenti che consente di conservare il cibo con metodi naturali.

Spesso non si prende neanche in esame la possibilità di comprare un nuovo elettrodomestico. Questo perché si teme che possa consumare troppo o abbia costi elevati. In realtà i nostri consulenti hanno già ampiamente dimostrato che non bisogna temere un aumento insostenibile delle bollette di fornitura di energia elettrica. Non tutti sanno ad esempio che “È incredibile quanto costa cucinare su un piano a induzione elettrico e quanto consuma una cucina a gas”. Conviene pertanto raccogliere informazioni prima di privarsi di alcuni oggetti che potrebbero davvero rendere più agevole alcune attività quotidiane.

Non a caso la Redazione invita i Lettori a considerare che costa meno di 50 euro l’elettrodomestico che fa risparmiare soldi e tempo a chi prepara ricette salutari e veloci. L’utilizzo di un essiccatore ad uso domestico consente di risparmiare molto denaro. Soprattutto se si considerano i costi di alcuni cibi che hanno subito un processo di disidratazione. Si pensi ad esempio ai pomodori secchi, ai funghi, alle erbe aromatiche. ma anche al peperoncino o alle diverse varietà di frutta. Delle semplici albicocche essiccate da portare con sé come spuntino. O da aggiungere allo yogurt sono in vendita a costi elevati.

Preparare in casa con l’aiuto dell’apparecchio frutta, verdura o addirittura il sale aromatizzato consente di evitare l’aggiunta di zuccheri e conservanti tipici dell’industria alimentare. Si potranno inoltre conservare i cibi essiccati in contenitori di vetro e non già di plastica e conservarli a lungo in modo da averli a portata di mano.

L’utilizzo dell’essiccatore può rivelarsi davvero utile anche per chi pratica attività sportiva e ha bisogno di spuntini salutari ed energetici. Ma può rivelarsi un comodo strumento anche per gli amanti delle tisane drenanti, rilassanti o digestive. Infatti consente di preparare e conservare pezzetti di frutta disidratata. Da sperimentare ad esempio anche la preparazione del sale aromatizzato. Magari con sedano, aglio e cipolla con cui insaporire alcune pietanze con la maestria di un vero chef.