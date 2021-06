Da Pizzo Calabro a Nicotera si estende un tratto di costa sul mar Tirreno a dir poco bellissimo per il mix di mare e panorami mozzafiato che offre al visitatore. Circa 55 km di costa in cui s’incontrano diversi paesaggi che catturano l’attenzione.

Presentiamo quindi la costa degli Dei dal mare caraibico, spiagge bianchissime con rocce frastagliate e fantastiche calette.

Costa degli Dei dal mare caraibico, spiagge bianchissime con rocce frastagliate e fantastiche calette

Quest’angolo di Paradiso prende il nome di Costa degli Dei in quanto si racconta che anche loro rimasero affascinati dalla bellezza del posto.

Magnifico per mare e costoni, le spiagge e le calette, come altrettanto belli e suggestivi sono i borghi che si incontrano. Un unicum di luoghi ancora incontaminati da visitare anche nel resto dell’anno, visto il clima mite di cui godono.

Alcune spiagge di questo tratto di costa fantastico

A Pizzo Calabro sono da vedere la spiaggia di Colamaio con la sua pineta alle spalle e la spiaggia della Baia ‘a Seggiola’, una vecchia darsena dei pescatori di tonno.

Poi la spiaggia di Piedrigrotta, con una chiesa rupestre a ridosso davvero unica nel suo genere.

Prima di raggiungere Tropea, segnaliamo la Baia delle sirene a Briatico, la Baia di Safo e lo Scoglio della Galera (dopo Tropea).

A Zambrone, raccomandiamo una visita alla spiaggia del paradiso dei sub. Da raggiungere con un cammino di 15 minuti lungo un sentiero, dopo aver parcheggiato l’auto presso la stazione ferroviaria di Zambrone.

La spiaggia del Michelino a Parghelia è considerata invece tra le più belle d’Italia: è raggiungibile solo via mare o percorrendo circa 200 gradini.

Spiagge uniche ed indimenticabili da Tropea a Nicotera

Presso la Perla del Tirreno, ossia la magica Tropea, segnaliamo le spiagge del Cannone, del Convento, del Mare piccolo, Marina dell’Isola, Passo cavalieri, A’ linguata.

Altre spiagge assolutamente da non perdere sono a Capo Vaticano. Citiamo la baia di Riaci con i suoi scogli che formano piccole piscine naturali. Chi ama invece le immersioni non può perdere la spiaggia Praia i Focu e Ficara, raggiungibile via mare o da un sentiero nelle prossimità del Belvedere.

Presso la spiaggia Di Formicoli non perdiamo lo straordinario tramonto con lo sfondo delle isole Eolie. Ma neanche il paesaggio mozzafiato dalle tre spiagge ad arco nella Baia di Grotticelle, considerate tra le più belle al mondo.

Nell’ultimo tratto da Ricadi a Nicotera s’incontrano le spiagge più piccole che spingono al relax. Come quella di Porticello, Saline e baia dei gabbiani.

A Nicotera, oltre alla spiaggia della marina segnaliamo la spiaggia U’ pettu i fimmina e “a petra russa”.

Borghi e enogastronomia da non perdere lungo la costa degli Dei

Tra i borghi da visitare segnaliamo Pizzo Calabro e il suo centro storico, la suggestiva e unica chiesa di Piedigrotta costruita in una grotta sull’omonima spiaggia. Vietato perdersi in zona il celebre Tartufo, il fantastico gelato artigianale locale.

A Capo vaticano, non perdiamo il Museo della cipolla, Il Farro, Il belvedere, Il Duomo, Il Valentianum.

E infine per gli amanti dell’enogastronomia ricordiamo la cipolla rossa di Tropea, la ‘Nduja, la ricotta del Monte Poro, i vini e l’olio Ottobratico e Cicerello.

Approfondimento

La Terrazza del Cilento, una perla senza eguali a due passi da Paestum.