L’anguria è sicuramente il frutto più fresco e dissetante dell’estate.

Ricca di acqua, vitamine e sali minerali, questa prelibatezza è l’ideale da consumare come merenda, anche se molti ancora sbagliano mangiandola dopo i pasti.

Possiamo gustare l’anguria davvero in molti modi, ma uno dei più soddisfacenti è sicuramente quello di mangiarla sottoforma di ghiacciolo. Infatti, sembra incredibile ma ecco perché molti hanno iniziato a frullare l’anguria: per farne dei gustosissimi ghiaccioli.

Per convincere anche i più piccini

Un modo davvero intelligente di combattere il caldo e contemporaneamente di gustare la frutta è preparare dei buonissimi ghiaccioli.

Si tratta di un’attività molto semplice che possiamo fare anche a casa, senza per forza acquistare prodotti industriali pieni di zuccheri e conservanti.

Questo stratagemma serve anche per far mangiare la frutta ai bambini che di solito sono più restii al suo consumo. Per preparare i ghiaccioli di anguria ci serviranno solo degli stampini che possiamo trovare in qualsiasi supermercato.

Innanzitutto tagliamo in due la nostra anguria e poniamola in una bacinella abbastanza ampia da contenerla.

A questo punto prendiamo un frullatore ad immersione ed iniziamo ad affondarlo nell’anguria, riducendo quest’ultima ad una consistenza liquida.

Ora con l’aiuto di un setaccio, filtriamo il liquido dai semi e dalla polpa più densa, ottenendo così un succo di anguria. Versiamo quest’ultimo negli stampi per ghiaccioli riempiendone circa la metà della capacità totale.

A questo punto possiamo aggiungere all’interno dello stampo anche delle scaglie di cioccolato fondente che renderanno l’idea dei semi di anguria. Fatto ciò, poniamo gli stampi nel freezer per circa un’ora.

Trascorso il tempo necessario, versiamo alla base dei ghiaccioli uno strato di yogurt bianco e rimettiamo gli stampi nel freezer per altri 30 minuti.

Nel frattempo laviamo alcune fragole, riduciamole in poltiglia con una forchetta e disponiamole sopra lo strato di yogurt. Ora chiudiamo gli stampi, infiliamo il bastoncino che sorreggerà i nostri ghiaccioli e mettiamoli per l’ultima volta in freezer per almeno 4 ore.