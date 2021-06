Un sogno che accomuna milioni di italiani è l’acquisto della casa di proprietà. Un nido entro cui realizzare i sogni di una vita e verso cui destinare tantissime risorse finanziarie. In particolare, bastano solo 3 anni di stipendio per comprare casa senza mutuo in questa splendida città.

Le annualità di stipendio necessarie per comprare casa

L’Ufficio Studi Tecnocasa ha realizzato uno studio in merito al numero di annualità di stipendio necessarie per comprare casa (anno 2020). L’analisi coinvolge 10 principali città-capoluogo di provincia: Milano, Torino, Genova e Verona al Nord. Poi Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo al Centro-Sud.

Il dato medio emerso è che servono 6,6 annualità di stipendio per comprare casa in Italia.

Dunque, solo 3 anni di stipendio per comprare casa senza mutuo in questa splendida città

Come sempre ogni media nasconde al suo interno eccessi in un verso e nell’altro. Così si scopre che a Milano servono 12,1 annualità e si conferma essere la città più cara in assoluto. Seguita da Roma, Firenze, Bologna e Napoli dove l’acquisto casa assorbe rispettivamente 9,1, 8,6, 7,5 e 7,4 annualità di stipendi.

Poi gli altri capoluoghi di provincia sono tutti sotto la media, con Verona e Bari che richiedono 4,9 annualità. A seguire troviamo Torino a 4,7 e Palermo con 3,5. Chiude infine la classifica il capoluogo ligure, Genova, dove con 3,3 annualità si diventa proprietari immobiliari.

In merito al metodo di calcolo delle annualità

Questo studio si basa sui dati relativi al prezzo al mq (rilevati a gennaio 2021) di un immobile usato di 85 mq.

Lo stesso, poi, considera le retribuzioni contrattuali annue di cassa dei dipendenti (al netto dei dirigenti) a tempo pieno. Considera anche il contratto al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali e ricavate dalle banche dati Istat.

Infine, si ipotizza che l’intero reddito fosse destinato all’acquisto dell’abitazione.

Uno sguardo alla dinamica decennale (2010-2020) delle annualità necessarie per comprare casa

Dai dati della ricerca si evince su base nazionale che la differenza è stata consistente. Infatti si è passati da una media nazionale di 8,8 annualità occorrenti nel 2010 alle 6,6 del 2020.

Anche in questo caso si evincono divergenze tra un luogo e un altro. Ad esempio mentre a Roma in 10 anni si sono risparmiate 4,4 annualità occorrenti, a Milano questo “risparmio” è stato decisamente più contenuto. Si parla infatti di solo 0,6 annualità in meno, segno evidente che la domanda di case nel capoluogo lombardo è sempre molto forte.

