In Italia ci sono tanti comuni dove c’è una parte del territorio che è circondato da mura. Si tratta, nello specifico, della cinta muraria che, nel periodo medievale, aveva scopi, finalità ed efficacia di natura difensiva.

Questi comuni sono definiti come borghi medievali proprio perché conservano un centro rurale fortificato che, al giorno d’oggi, rappresenta in tutto e per tutto un polo d’attrazione per i turisti.

Vediamo allora di fornire ulteriori informazioni sui borghi medievali nel nostro Paese, ed anche quali sono in Italia quelli più suggestivi da visitare sostanzialmente tutto l’anno. Perché si tratta davvero di località dove il tempo il tempo si è fermato.

E dove a livello turistico, lontano dalle folle, è possibile accedere ad una vera e propria oasi di tranquillità. Per non parlare poi dell’ottimo cibo grazie alle ricette tipiche locali che sono realizzate e servite con materie prime sempre e rigorosamente a chilometri zero.

Cos’è un borgo medievale e quale scegliere per una casa vacanza

Nel dettaglio, quello medievale, per quanto detto, non è altro che un borgo antico dove storicamente i vecchi insediamenti, oggi patrimonio storico protetto anche a livello paesaggistico, hanno mantenuto le loro caratteristiche e la loro riconoscibilità. Rispetto al tessuto edilizio delle altre zone del borgo dove in genere ci sono gli insediamenti urbani.

Non sempre, infatti, in un borgo antico il tessuto edilizio medievale coincide con il centro storico. Questa è quindi la risposta riguardo a cos’è un borgo medievale. Ma vediamo ora quali sono i borghi medievali che sono così belli da trascorrervi le ferie. Magari affittando una bella casa vacanza.

Fra i più belli d’Italia, da San Gimignano a Petralia Soprana

In Italia ci sono oltre trecento borghi, il che significa che anche facendo una selezione la lista dei più belli è davvero lunga. Detto questo, tra i borghi medievali più belli nel nostro Paese meritano certamente di essere citati San Gimignano, Ficulle ed anche Petralia Soprana.

Nel dettaglio, in Toscana, San Gimignano spicca tra i più belli borghi medievali d’Italia. Il borgo si trova nei dintorni di Siena. E spicca per il suo elevato interesse artistico. Ficulle in provincia di Terni è il borgo medievale conosciuto come antico insediamento per la lavorazione del ferro e della ceramica. Mentre in Sicilia Petralia Soprana è uno splendido borgo medievale che, con le sue stradine, si trova nel cuore delle Madonie in provincia di Palermo.

