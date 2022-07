In Italia ci sono delle località dove il tempo sembra essersi fermato. Si tratta, nello specifico, dei borghi che non sono altro che dei Comuni che, di piccola o di media grandezza, sono caratterizzati da un’economia prettamente commerciale nella zona centrale.

E da un’economia che invece, nella zona periferica, è prevalentemente agricola. Inoltre, i borghi medievali sono facilmente riconoscibili in quanto conservano ancora in tutto o in parte la cinta muraria che era utilizzata al tempo a scopo difensivo. Ovverosia come fortificazione.

Per una vacanza alternativa, rispetto alle grandi città, i borghi sono assolutamente da visitare d’estate come d’inverno. Anche perché in Italia sono davvero tanti quelli che sono caratterizzati da un elevato valore storico ed artistico. Per non parlare poi del ricco patrimonio paesaggistico che circonda i borghi più belli nel nostro Paese.

Cosa sono i borghi e quali sono i più belli d’Italia per le vacanze da organizzare tutto l’anno

Nel dettaglio, in Italia ci sono così tanti borghi stupendi da visitare che c’è anche un’associazione che li promuove. Questa associazione, che è stata fondata dall’ANCI nel 2001, si chiama proprio ‘I borghi più belli d’Italia’. E promuove i borghi a tutto tondo. Ovverosia non solo a livello turistico, ma anche a livello storico, paesaggistico e culturale.

Ecco quindi la risposta su cosa sono i borghi e quali sono i più belli d’Italia. Da Tropea in Calabria a Sambuca di Sicilia in Sicilia. Passando per Petralia Soprana ancora in Sicilia, Bobbio in Emilia-Romagna, Venzone in Friuli Venezia Giulia e Gradara nelle Marche. Solo per citarne alcuni. Visto che ci sono anche San Gimignano in Toscana, Pacentro in Abruzzo, Bosa in Sardegna e Gerace in Calabria.

Perché organizzare d’estate come in inverno una vacanza in questi luoghi

Per chi si chiede perché organizzare una vacanza scegliendo uno dei borghi più belli d’Italia, d’estate come d’inverno, la risposta è semplice. In quanto si tratta di posti che sono splendidi, e che sono ricchi di storia e di tradizione. Nonché di luoghi dove si mangia bene, grazie ai piatti tipici della tradizione culinaria locale, e dove rilassarsi è facile in quanto c’è la possibilità di stare sempre lontani dalle folle. In più, specie scegliendo i borghi medievali, il paesaggio è davvero fiabesco. E per questo, come sopra accennato, è facile constatare che recandosi in vacanza nei borghi più belli d’Italia il tempo davvero si è fermato.

