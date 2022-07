Quando pensiamo a una destinazione fresca la nostra mente va automaticamente al nord Italia, magari alle Alpi. Invece, ci sono diverse zone d’Italia ad alta quota o che comunque mantengono temperature più basse della media pur non essendo al Nord.

Da questo punto di vista, si fa sicuramente notare l’Abruzzo con le sue alte montagne brulle. Qui si nascondono paesaggi incontaminati, pur trovandoci a breve distanza dalla capitale. Prendiamo, ad esempio, un piccolo borgo di poco più di 1.000 abitanti, che però viene considerato il più freddo d’Italia.

Stiamo parlando di Rocca di Mezzo, che in inverno raggiunge anche i 40°sotto zero. Fortunatamente, in estate questa può essere una cosa molto positiva. Infatti, nonostante anche qui si possano raggiungere i 30° nelle ore più calde della giornata, in alcuni momenti si possono sfiorare anche i 10°.

Per scappare dal caldo visitiamo il borgo più fresco d’Italia e non è al Nord

Rocca di Mezzo si trova a soli 100 km da Roma, sull’Altopiano delle Rocche, a 1329 m. È circondato anche da paesaggi mozzafiato, considerato che si trova all’interno del Parco Regionale Naturale Sirente Velino.

Certo, il record di -45° risale al 1985 e anche qui l’aumento delle temperature si fa sentire, rimane comunque il luogo perfetto per gli amanti del fresco. Non per niente i turisti romani approfittano con piacere del refrigerio, ma anche delle piste da sci di Campo Felice e di Ovindoli Monte Magnola. In effetti, questa zona è conosciuta per gli sport invernali, ma offre tanto anche in estate agli appassionati della natura e delle attività outdoor.

Si tratta anche di un borgo ricco di storia, che risale probabilmente all’anno 1000. Ecco perché quella a Rocca di Mezzo può essere una visita interessante anche dal punto di vista culturale. Infatti, possiamo ammirare la Chiesa della Madonna della Neve e la zona storica del borgo, perdendoci fra le sue viuzze appunto ci sono poi il Monumento del Narciso, il Castello di Rovere e la Fontana di Piazza Principe di Piemonte.

Ecco, quindi, dove andare per scappare dal caldo estivo e rilassarsi in alta quota. Se, però, desideriamo un viaggio che ci cambi la vita, dovremmo considerare destinazioni più lontane ma comunque economiche.

