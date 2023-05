Cos’è la dieta Shapiro per dimagrire, eliminare rotolini e cuscinetti ed è la preferita da Mariah Carey

Si chiama dieta Shapiro dal nome del suo creatore, il dr. Howard Shapiro, ma non è una novità per gli Stati Uniti. Star del calibro di Mariah Carey e Sarah Jessica Parker hanno ammesso di adorare questo regime alimentare.

Si avvicina l’estate e molti di noi guardandosi allo specchio temono la prova costume. Rotolini intorno al punto vita, pancetta o cuscinetti sui fianchi non dovrebbero limitare la nostra autostima ma molti stanno già meditando di eliminare qualche chiletto prima della prova costume. In verità quello che sta facendo impazzire Hollywood non sembrerebbe un vero regime dietetico quanto un approccio psicologico al dimagrimento. Scopriamo perché la dieta Shapiro ottiene tanto apprezzamento.

Cos’è la dieta Shapiro per dimagrire, eliminare rotolini e cuscinetti: ecco alcuni punti

La dieta del Dottor Shapiro suggerisce un approccio morbido al dimagrimento. Il dottor Shapiro pratica un metodo integrato al benessere fisico. Il peso è solo uno dei tanti aspetti della salute. Infatti, nello studio della Fifth Avenue di Manhattam, l’osteopata e dietista newyorchese riceve i propri pazienti e celebrità insieme ad un istruttore di fitness e ad uno psicologo. In effetti è positivo concepire la nutrizione come una delle tante tessere di un puzzle per perdere peso. Il dottor Shapiro, inoltre, elimina l’idea della rinuncia perché da un punto di vista psicologico implica lo sviluppo di una voglia. Al posto delle rinunce troviamo delle sostituzioni. Il medico americano, invece di scrivere un libro di pura teoria ha creato un manuale illustrato colmo di foto. In molti casi si tratta di comparare uno spuntino con altri altrettanti buoni ma meno calorici. Questo metodo, sempre secondo Shapiro, rende consapevoli della propria alimentazione.

Il taccuino da compilare

Altro passo per la consapevolezza alimentare è annotare ciò che mangiamo. In questo modo ci sembrerà chiaro ciò che mangiamo per pura fame nervosa od emotività e ciò che veramente ci nutre. Secondo Shapiro non è detto che mangiare meglio sia sinonimo di mangiare meno. Dai confronti fotografici che propone infatti molto spesso vengono comparati dolci ipercalorici come cupcake etc. con coppe di frutta o altri spuntini light.

La dieta inizia al supermercato

Il dottor Shapiro è divenuto celebre anche per le consulenze nutrizionali alla Polizia ed ai Vigili del Fuoco statunitensi. Lo studio del nutrizionista offre anche un servizio di tour guidati al supermercato per orientare le scelte alimentari direttamente dal carrello della spesa. Prediligere alcuni cibi da acquistare e tralasciarne altri non ci indurrà in tentazione nel compiere scelte sbagliate a tavola.

Momenti giusti per mangiare

Questo punto del programma Shapiro è invece, decisamente controverso in quanto per il medico non esistono orari sbagliati per mangiare. Secondo molti esperti ed eminenti voci scientifiche, a livello di metabolismo, in alcune ore della giornata sarebbe meglio non mangiare.

Ovviamente ricordiamo che per chi debba perdere peso anche per motivi di salute è consigliabile non affidarsi mai al fai da te ma rivolgersi ad un medico professionista.

Ecco dunque cos’è la dieta Shapiro per dimagrire, eliminare rotolini e cuscinetti adorata dalle celebrità di Hollywood.