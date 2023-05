Jeans che slanciano e che stanno bene a ogni fisico, anche Jennifer Aniston li ama

Dei jeans che andavano di moda qualche anno fa, ma che sono fortunatamente tornati. Perché? Perché stanno bene su qualsiasi fisico e hanno anche il potere di slanciare la figura. Cosa possiamo volere di più di cosi? Inoltre sono anche bellissimi e si possono abbinare con tutto.

Se non abbiamo ancora trovato il jeans della primavera, eccolo servito. È un pantalone molto fashion che sta spopolando e che anche i vip indossano. Niente di particolare o troppo eccentrico. Infatti è un jeans classico che possiamo indossare in qualsiasi occasione, dal lavoro all’aperitivo fuori, e anche per la cena. Questo perché di per sé è un jeans e cambia il suo stile a seconda di cosa gli abbiniamo. Quindi è un pantalone perfetto per ogni fisico, possiamo indossarlo sempre, c’è in diverse colorazione e slancia anche la figura grazie alla sua geniale forma. Non resta che provarlo e vedere come ci sta.

Perché stanno bene a ogni fisico

Un jeans che sta quindi divinamente con qualsiasi altro capo d’abbigliamento e che slancia la figura. Ma perché la slancia? Il suo segreto è nella conformazione del jeans e nel suo effetto ottico. Viaggiano un pochino controcorrente rispetto alla tendenza che va per la maggiore adesso: i cargo pants. Infatti questi jeans, chiamati bootcut, vanno a fasciare i fianchi e le cosce per poi aprirsi leggermente.

Un denim, quindi, che slancia la figura e allunga le gambe grazie a questo effetto a triangolo. In mente ci possono venire i pantaloni a zampa, ma dobbiamo sapere che non sono esattamente la stessa cosa. Il pantalone a zampa ha l’apertura molto più in basso ed più ampia. Il bootcut, invece, parte da quasi il ginocchio e non si allarga mai troppo.

Jeans che slanciano e che anche Jennifer Aniston usa

Dei pantaloni quindi magnifici e che sono anche super comodi. Infatti moltissime star li usano per andare in giro quando non devono indossare abiti eleganti o da Met Gala. Un bel denim e va più che bene. Perché si è alla moda, si è comode, si è belle e si è slanciate per quei paparazzi nascosti dietro il cespuglio. Il jeans perfetto insomma. Jennifer Aniston li usa e spesso viene fotografata con questi jeans, ma anche la modella Kate Moss li usa e sappiamo bene che la top model è alta 170 centimetri. Non resta che indossare questi Jeans che slanciano e che stanno bene a ogni fisico.