L’eclissi di luna di maggio porterà una rara prosperità e fortuna ai 3 segni zodiacali più testardi

Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Quando sentiamo di avere un obbiettivo in cui crediamo fortemente, la stanchezza nemmeno ci sfiora. Varrà lo stesso per alcuni segni galvanizzati a maggio.

E sono proprio quei segni che per caratteristiche sono spesso considerati i più cocciuti. Perché tutta questa sorte propizia? Non si tratta dell’area frizzante della primavera, ma di equilibri favorevoli dei pianeti. E per chi non lo sapesse, questo maggio è un mese speciale per gli straordinari avvenimenti che riguardano il cielo. Sta arrivando la luna piena e con essa un’eclissi penombrale. Non dovremmo perderla, visto che sarà visibile dall’Italia, e poi perché la prossima capiterà addirittura nel 2042. Marte è poi in straordinario binomio con Venere, e questo è un abbinamento scoppiettante. Così ecco coloro ai quali l’eclissi di luna di maggio porterà una rara prosperità e magari qualche buon investimento.

Il marinaio sa accorto sa attendere i giusti venti

Se c’è una cosa che esalta i figli del Toro è sentire il vento in poppa che gonfia le loro vele. La certezza di un sostegno nelle difficoltà è ciò che li rende così forti. Ed ottenere una garanzia in ambito finanziario oppure una parola di rispetto e di stima in ambito lavorativo sarà un talismano d’oro. Sono certamente tra i segni più ostinati e testardi. Si romperebbero i denti pur di non dire che il piatto che hanno preparato era duro. Ma si sa che le aspettative e la fiducia sono l’anima degli affari, e loro in questo momento arriverebbero in America remando la propria barca.

Occhio solo a non fare promesse quando si è euforici. Rischiamo infatti di prendere impegni a lungo termine per emozioni passeggere. Potrebbero avere un inatteso colpo di fortuna, ad esempio trovando in cantina uno di quei vinili italiani che valgono un sacco di soldi.

Gli Scorpione sono spesso considerati per altre doti. Ma pochi sanno che sono estremamente ostinati nei loro obiettivi. E questo è dovuto al loro orgoglio, cui tengono in maniera insospettabile. Talvolta passano per permalosi. In realtà sperano di vedere riconosciuti gli sforzi cui tengono di più, perché per il resto sono in grado di farcisi una bella risata. Ebbene, a maggio gli sforzi li premiano. Ed il motivo è semplice, la pioggia passa per chi è così ostinato da attendere il passaggio delle nuvole. Avranno un piccolo colpo di fortuna basato su qualche informazione utile. Potrebbero ad esempio scoprire di avere diritto a detrazioni che neppure conoscevano esistere.

L’eclissi di luna di maggio porterà una rara prosperità e magari qualche buon investimento

Il Leone è un segno incontestabilmente testardo. Pochi conoscono però il reale motivo. Infatti nel profondo è un segno eternamente insoddisfatto. Ha un fuoco interiore che brucia forte e che non può portare alla moderazione ed al contegno costante, altrimenti tradirebbe la propria natura. Allontanare sempre il traguardo può essere fonte di infelicità. Per questo è importante equilibrio, ed è paradossalmente ciò che porteranno Marte e Venere in grande spolvero e complicità. Riceveranno la proposta di un’ennesima sfida. Ma la saggezza risiede in questo mese nel dire di no. Le forze vanno preservate. Meglio risparmiare soldi e forze per un progetto realmente nostro. La prima regola, infatti, è non finire a combattere nel terreno dell’avversario.