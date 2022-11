2 esercizi perfetti per rassodare braccia flaccide, glutei, cosce usando le fasce elastiche fitness

Sono chiamati elastici fitness, bande elastiche o fasce elastiche, ma sono sempre loro. Si tratta di strisce elastiche, appunto, ovvero strumenti utilissimi per fare ginnastica anche comodamente a casa. Molte persone le utilizzano già per la loro incredibile efficacia sul nostro corpo. Aiuterebbero, infatti, a tonificarlo, allenando in particolare quadricipiti, glutei e, in generale, le gambe, ma non solo. Questi attrezzi sarebbero molto utili anche per allenare i muscoli delle braccia, ovvero bicipiti e tricipiti. Oltre a questo, bisogna considerare che il loro peso è praticamente inesistente. Per questo motivo, non saremmo costretti a dover trasportare pesanti pesi in giro per casa e non avremo ingombranti attrezzi in giro.

Detto questo, è anche vero che per utilizzare al meglio questi attrezzi bisognerà seguire alcune linee guida importanti. Esistono, proprio per questo, alcuni esercizi pensati apposta per ottimizzare la ginnastica eseguita proprio con le bande elastiche. Vediamo quali potrebbero essere i più utili per rafforzare e tonificare la pelle delle braccia e i muscoli di sedere e gambe.

2 esercizi perfetti per rassodare i muscoli e tonificare il fisico per migliorare la nostra forma fisica

Prima ancora di fare i giusti esercizi, per rimanere in forma e avere un corpo tonico e sano, bisognerebbe mangiare nel modo più adatto. L’alimentazione, abbinata ad uno stile di vita dinamico e sportivo, è l’unica ricetta per mantenere il proprio peso forma.

A questo punto, bisognerebbe capire quali potrebbero essere gli esercizi più funzionali per il nostro caso. Gli elastici, ad esempio, sarebbero uno strumento utile per l’allenamento di chiunque, e non ci sarebbero limiti d’età per il loro utilizzo. Questi, inoltre, ci aiuterebbero a svolgere un allenamento bilanciato ed efficace.

L’esercizio utile per rassodare le braccia flaccide

Per il primo esercizio, dovremo restare in piedi, con la gamba sinistra leggermente posta poco più avanti rispetto all’altra. A questo punto dovremo far penzolare l’elastico dietro la nostra schiena, tenendolo dall’alto col braccio sinistro. In sostanza, dovremo alzare il braccio sinistro e poi piegare il gomito e far cadere la mano dietro la testa.

L’altro capo dell’elastico, invece, lo afferreremo con la mano destra, posta a livello dei reni. Da questa posizione dovremo estendere le braccia allungando l’elastico. La mano sinistra, quindi, virerà verso l’alto, e la destra verso il basso. In questo modo eseguiremo le estensioni delle braccia. Questo esercizio sarebbe davvero molto utile per allenare i tricipiti.

Per glutei più alti e sodi

Nei 2 esercizi perfetti per rassodare i muscoli del corpo, non potrebbe di certo mancare quello per i glutei. In questo caso dovremo sistemare gli elastici poco al di sopra delle ginocchia e divaricare le gambe al livello delle spalle. A questo punto, dovremo solamente eseguire degli squat, con le braccia tese e incrociate. Dovremo, quindi, scendere col sedere verso il basso, piegando le gambe, senza superare la linea immaginaria delle ginocchia. In tutto ciò dovremo sempre mantenere le braccia tese e incrociate davanti a noi. Questi sono solo due tra gli esercizi facilissimi che potrebbero aiutarci ad alzare i glutei e a migliorare il nostro lato b.