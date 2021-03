Tutti sogniamo, ma poche volte ricordiamo cosa abbiamo sognato al risveglio.

Quando si ha la fortuna di ricordare cosa abbiamo vissuto inconsciamente durante la notte, è interessante approfondirne il significato.

I sogni, infatti, sono la manifestazione simbolica di pensieri ed emozioni.

In altre parole, sognare è un processo mentale non volontario, che esprime tutte le emozioni collegate a vere esperienze, reali e vissute (o che si stanno vivendo).

Se apparentemente possono sembrare assurdi e senza senso, in realtà basta saperli interpretare, e i sogni ci dicono tantissimo! Oggi andremo a scoprire cosa vuol dire quando si sogna di tagliarsi le unghie.

Il significato generico delle unghie

Nell’uomo, le unghie sono il corrispettivo degli artigli degli animali. Rappresentano quindi il nostro istinto, la nostra aggressività e la capacità di lottare. Per proteggere noi stessi e chi ci sta a cuore.

Tutti atteggiamenti ed emozioni che nella vita reale non sempre possiamo esprimere liberamente; sia per motivi di educazione che per regole che dobbiamo rispettare.

Ma le unghie in sogno possono anche rappresentare estro artistico e creatività.

Per comprendere il significato più corretto del nostro sogno, occorre prendere in considerazione tanti aspetti.

I vari sogni che hanno per protagoniste le unghie

Analizziamo più nello specifico i vari casi, per dare al nostro sogno l’interpretazione più giusta.

Tagliare, o farsi tagliare le unghie da qualcuno, simboleggia danni in arrivo e/o liti familiari

Tagliare le unghie a qualcuno significa essere troppo protettivi verso le persone a cui vogliamo bene

Mangiarsi le unghie denota insicurezza e mancanza di fiducia in sé stessi: per poter affrontare una situazione impegnativa o, più in generale, trovare il proprio spazio nel contesto sociale

Grattarsi con le unghie vuole dire che si sta cercando di risolvere un problema senza però riuscirci

Lucidarsi le unghie significa che ci si sta impegnando poco per raggiungere un obiettivo prefissato

Aspetto estetico

Se le unghie in sogno appaiono belle, sane e curate, ottimi affari in vista. Al contrario, se appaiono sporche o malate, sono in arrivo malattie o problematiche difficili da risolvere e affrontare, in particolar modo di carattere sentimentale o familiare.

Una (o più) unghia rotta, indica il desiderio di scappare da una qualche responsabilità o situazione che ci affligge.

Accessori

Vediamo infine cosa vuol dire quando si sogna di tagliarsi le unghie utilizzando gli attrezzi del mestiere. Il tagliaunghie ci incita a liberarci di qualcosa che da troppo tempo ci portiamo dentro, per poter crescere e andare avanti.

Sognare una limetta, è invece un monito per smussare il proprio carattere e il modo in cui ci si rapporta con gli altri.

Un po’ di scaramanzia

Sfruttiamo il sogno per tentare la fortuna! Secondo la smorfia napoletana, se si sognano le unghie, bisogna giocare il numero 59.

Se si si tratta di unghie lunghe l’87, se sono quelle dei piedi l’11, se sono sporche il 65. Infine, se si tagliano, puntare sull’84, mentre se si rosicchiano sul 49.