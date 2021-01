Stress e ansia spesso sono le cause dell’onicofagia. Questo disturbo è molto diffuso e porta la persona a mangiarsi compulsivamente le proprie unghie. Esistono dei rimedi per chi si mangia le unghie, ne abbiamo già parlato qui.

La pandemia potrebbe aver portato molte persone a sviluppare questo disturbo. Ora più che mai dobbiamo evitare di farlo per una questione igienica per evitare che possa essere veicolo di contagio.

Oggi però parleremo di alcuni sorprendenti ed inaspettati motivi per cui dovremmo smettere di mangiarci le unghie.

Problematiche a lungo termine

Tra tutti i problemi correlati all’atto compulsivo di mangiarsi le unghie sicuramente ci sono motivi igienici ed estetici. Inserire le dita in bocca è veicolo di germi e batteri e le nostre unghie avranno un aspetto poco sano.

Pochi sanno però che l’onicofagia porta a conseguenza gravi alla salute dei denti e delle gengive. Lo sforzo a cui sono sottoposti i denti nell’atto di mangiare le unghie è del tutto sproporzionato e può causare gravi danni.

Questo sforzo causa micromovimenti all’arco dentale che sul lungo termine può spostare i denti dalla loro postazione. Se non smetteremo di mangiarci le unghie potremmo vanificare gli interventi di ortodonzia cui ci siamo sottoposti in passato.

Inoltre, mangiarsi le unghie potrebbe causare fratture ai denti. In certi casi potrebbero creparsi ed indebolirsi.

Un’altra conseguenza di questo vizio, tanto indesiderata quanto comune, è il riassorbimento della radice, che potrebbe ritirarsi causando cadute dei denti.

Inutile ricordare che qualsiasi intervento dentistico ha prezzi molto alti. Se per smettere di mangiarsi le unghie non basta pensare ai denti che cadono. pensiamo alla fattura salata del dentista che potrebbe arrivarci.

Abbiamo visto come l’onicofagia è un disturbo da non sottovalutare per le conseguenze a lungo termine che può portare alla nostra salute. Se siamo affetti da questa problematica dovremo cercare di risolverla, magari rivolgendoci ad uno specialista.

Se teniamo alla nostra salute e ai nostri soldi dobbiamo assolutamente smettere di mangiarci le unghie.