Sarà capitato a tutti, nel sistemare la credenza, di ritrovare nell’angolo più nascosto quel pacco di thè o tisana di cui ci eravamo proprio dimenticati. Le bustine di thè o di tisana, infatti, se conservate oltre i limiti della scadenza, potrebbero sviluppare muffe e quindi essere molto dannose per l’organismo. Inoltre, con il passar del tempo, le erbe o i fiori contenuti nelle bustine perdono aroma e profumo, limitando la loro efficacia.

Non tutti sanno che le bustine di thè scaduto sono eccezionali per la cura del corpo e della casa. Ecco, allora, qualche consiglio per riciclare questo prodotto che tutti abbiamo nella dispensa.

Per eliminare i cattivi odori

Le bustine di thè e di tisana sono molto utili per catturare i cattivi odori. Nelle scarpe da ginnastica sarà sufficiente inserire delle bustine di thè verde, mentre nei cassetti degli armadi di piccole dimensioni delle tisane a base di lavanda.

Se, invece, volete pulire i tappeti vi basterà spargere delle foglie di thè su tutta la superficie e aspirarle, dopo trenta minuti, con l’aspirapolvere.

Infine, il thè scaduto è un ottimo alleato anche per eliminare i cattivi odori del frigorifero. In questo caso si dovrà lasciare una in una tazza all’interno del frigo per qualche giorno.

Per pulire la casa

Il thè scaduto è anche un ottimo rimedio naturale per l’igiene della casa. Ecco due metodi utili da seguire.

Per la pulizia di pavimenti e mobili in legno: lasciare in infusione quattro bustine di thè e poi versare l’acqua in un secchio. Procedere con il normale lavaggio dei pavimenti e dei mobili. Passare un panno asciutto. Il risultato saranno pavimenti e mobili che brillano.

Per la pulizia del forno: lasciare in infusione un paio di bustine di thè o tisana alle erbe. Prendere le bustine e strofinare le pareti del forno (anche a microonde) come fosse una normale spugna. Risciacquare. Il risultato sarà un forno profumato e pulito.

Non tutti sanno che le bustine di thè scaduto sono eccezionali non solo per la cura del corpo, ma anche della casa.

Per lenire le scottature

In caso di escoriazioni o scottature solari si può far ricorso alle bustine di tisane, lasciate in infusione, a base di camomilla: le proprietà lenitive di questa erba daranno immediato sollievo alla pelle.

Per eliminare le borse dagli occhi

Può capitare di ritrovarsi al mattino – magari dopo una notte insonne – con delle borse sotto gli occhi che proprio non vogliono andare via. In questo caso basterà posizionare su di esse una bustina di camomilla (ma anche biancospino) precedentemente lasciata in infusione. Dopo aver sciacquato il volto con acqua tiepida, i risultati saranno subito visibili.

Per il pediluvio

Le bustine di thè o tisane scadute possono anche essere usate per il pediluvio. Lasciandole in infusione per qualche minuto le bustine di thè aperto si darà subito sollievo a piedi stanchi e gonfi.