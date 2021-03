Scegliere i cuscini per il divano e riuscire a disporli nel modo giusto a volte può creare qualche difficoltà. I dubbi più frequenti riguardano le dimensioni, in proporzione alla grandezza del divano. E poi quali colori abbinare tra loro e con il resto dell’ambiente? Scegliere i cuscini a fantasia o a tinta unica? Optare per cuscini tradizionali o dalle forme stravaganti? E come disporli, una volta trovati?

Lo scopo di questo articolo è quello di aiutare a capire come scegliere i cuscini per il divano e disporli nel modo giusto. Senza regole fisse, ma proponendo qualche spunto.

Armonia tra le forme

Le regole fisse sono noiose. Ognuno dovrebbe arredare casa come preferisce, senza dogmi da rispettare, e questo vale anche per i cuscini del divano. Ciò che conta è che il risultato sia armonioso.

Per riuscire ad ottenere questa armonia è meglio adattare le dimensioni dei cuscini alla grandezza del divano. Questo significa che se il divano è molto grande, sarà meglio non optare per cuscini troppo piccoli. E viceversa, se il divano è piccolino, meglio scartare i cuscinoni.

Le grandezze in scala e le coppie di cuscini

I cuscini andrebbero scelti in coppia, in modo da poterli disporre in maniera simmetrica, sia da un lato, che dall’altro del divano. Questo non significa che debbano essere identici per colore, tessuto o fantasia. Ciò che deve essere uguale è la dimensione delle coppie di cuscini.

Anzi, il risultato che si può ottenere scegliendo cuscini differenti tra loro, è molto più dinamico e gradevole. Quindi via libera alla creatività: un cuscino in velluto verde che fa coppia con un cuscino a fantasia; un cuscino rotondo che fa coppia con un cuscino quadrato; un cuscino dal colore neutro e uno di un colore acceso. La diversità è gradita, ciò che conta è che i cuscini appartenenti alla coppia abbiano più o meno la stessa dimensione.

La miglior disposizione

La loro disposizione va pensata partendo dall’estremità del divano, il bracciolo quindi, con il cuscino più grande, proseguendo con il medio al centro e tenendo il più piccolo per la fine. Dividendo le coppie per metà su un lato del divano e per metà sull’altro.

Più spazio vuoto lasciamo al centro del divano, più il risultato sarà minimal.

Il numero di coppie di cuscini di acquistare è una scelta personale. Ovviamente su un divano piccolino sarà meglio mantenere un numero contenuto, mentre su di un divano grande ci si potrà sbizzarrire un po’ di più.

I colori e le fantasie dei cuscini invece, seppur diversi tra loro, dovrebbero avere un risultato armonico guardandoli insieme, che con il resto dell’ambiente.

In caso di incertezza, fare una piccola ricerca per capire quali colori armonizzino bene tra loro è un’ottima soluzione.