3 facili trucchi della nonna per sbucciare le castagne senza fare fatica

Ottobre è il mese simbolo per le castagne. Infatti, queste cominciano a cadere dagli alberi e a popolare i tanti boschi presenti in tutto il territorio italiano. Da qualche giorno, appaiono praticamente su tutti i banchi di mercati e supermercati. La stagione è entrata decisamente nel vivo.

Oltre a cercare il posto giusto per andare a raccoglierle, però, si è già cominciato a interrogarsi su come risolvere l’annoso problema che le riguarda. Ovvero come sbucciarle in maniera rapida, perfetta senza quella fastidiosa pellicina che le ricopre. Tutti quanti vorremmo rimuovere il guscio con due semplici mosse, dopo averlo inciso nella maniera corretta. Spesso, però, questa operazione non accade e allora ci si industria per trovare velocemente un rimedio.

Come spesso succede, è la nonna a fornire i consigli più interessanti per risolvere le problematiche casalinghe. Lo sappiamo abbondantemente per quello che riguarda le pulizie, il bucato o le piccole riparazioni. Non ci dovremmo sorprendere se anche per le castagne possiamo rivolgerci alla sua preziosa esperienza. Nel tentativo di sbucciarle al meglio, per godere appieno della loro bontà.

3 facili trucchi della nonna per sbucciare le castagne in maniera perfetta

Il primo fattore da considerare è la tipologia di cottura. Generalmente sono tre: bollite o lesse, in padella, al forno. Nel primo caso diventa fondamentale farle rimanere in ammollo per un paio d’ore in una casseruola capiente, prima di metterle nella pentola. Così facendo, quando poi saranno cotte, la pellicina dovrebbe staccarsi senza problemi dal frutto, permettendo una sbucciatura perfetta. Non solo, perché abbinato a questo dovremmo utilizzare un altro trucco. Ovvero, aggiungere all’acqua di cottura un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva. Questo faciliterà maggiormente la pelatura, una volta scolate.

Se invece volessimo cuocerle in padella, quella classica con i fori, ecco che dovremmo seguire un altro tipo di procedura. A partire dall’incisione, netta, ma non profonda, da eseguire dalla parte più bombata. Al termine della cottura, possiamo mettere le castagne all’interno di un canovaccio asciutto, avvolgerle e lasciarle riposare per una decina di minuti. L’umidità che si sprigionerà all’interno farà sì che i frutti si possano sbucciare in maniera più semplice.

Come sbucciarle senza perdere molto tempo

L’ultimo trucco è ottimo per pelare le castagne prima di cuocerle. È abbastanza insolito, ma tremendamente efficace. Prepariamo una pentola, riempiamola con acqua e facciamo bollire. A questo punto, abbassiamo l’intensità della fiamma e versiamo all’interno le castagne precedentemente incise. Lasciamo cuocere per 2 o 3 minuti. Parallelamente, su un altro fornello, avremo provveduto a scaldare la padella con i fori.

Al termine della cottura in acqua, scoliamo e trasferiamo rapidamente le castagne dentro di essa. Copriamo con un coperchio e in pochi minuti, grazie al calore, vedremo che i frutti si apriranno da soli e inizieranno a perdere la buccia. A quel punto, potremo decidere di continuare la cottura in padella o trasferirli nel forno.

Ecco svelati, dunque, 3 facili trucchi della nonna per sbucciare le castagne in maniera rapida, per assaporarle subito calde e fumanti. Molto utili soprattutto quando vogliamo abbinare questo meraviglioso frutto ad altri alimenti, per preparare delle ricette gustose e appaganti.

