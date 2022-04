Ci terrà incollati allo schermo per un’ora e quaranta questo sconvolgente film da vedere assolutamente su Netflix

A Netflix va reso atto che nonostante talvolta ce ne lamentiamo, a cercare bene si trovano perle cinematografiche adatte ad ogni genere.

Infatti, benché la piattaforma sia nota principalmente per il servizio offerto con le serie televisive, anche sul cinema c’è da divertirsi parecchio. Oltre ad ospitare capolavori indiscussi come “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese o il film eletto tra i più belli di sempre “Le ali della libertà” di tanto in tanto salta fuori qualche produzione originale Netflix.

Facendo esempi italiani, “Sulla mia pelle” film su Stefano Cucchi o “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Anche in questo caso parleremo di una produzione originale Netflix tratta da un romanzo della sapiente penna di Stephen King, un autore una garanzia.

Basato sul romanzo di Stephen King

Stiamo parlando de “Il gioco di Gerald”, film intrigante che ci terrà incollati allo schermo per tutta la durata.

Una coppia vista da tutti come esemplare e senza l’ombra di un turbamento sta in realtà vivendo una fase calante. Per ritrovare l’intesa, Jessie e Gerald, prendono un paio di giorni di vacanza nella casa fuori città, lontani da tutto e tutti.

Per spezzare la monotonia della coppia, Gerald ha l’idea di coinvolgere la moglie in un gioco di coppia che la vede ammanettata al letto. Seppur con qualche dubbio la moglie accetta, facendosi ammanettare e immobilizzare ma se ne pentirà ben presto.

Di lì a poco Gerald sarà colpito da un infarto lasciando Jessie incatenata al letto. Senza acqua né cibo, la protagonista si addentrerà in un vortice di delirio dove è difficile distinguere la realtà dall’immaginazione.

Il film dura poco più di un’ora e 40 ma è davvero intrigante e ricco di suspense, come tutte le opere tratte da Stephen King.

Per chi fosse curioso di approfondire altri film tratti dall’autore horror più celebre di sempre su Netflix sono disponibili moltissimi titoli.

Tra i più famosi c’è senz’altro “Il miglio verde”, premio Oscar 2000 come miglior film con Tom Hanks ed uno straordinario Michael Clarke Duncan.

Su toni più noir invece, altrettanto consigliato è “Secret window”, emozionante thriller interpretato da Johnny Depp.

