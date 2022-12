Ecco 3 borghi straordinari in Umbria e in Trentino da visitare per mercatini di Natale e tanto altro

Tra valli innevate dove sciare si possono visitare anche luoghi addobbati a festa. Tra i mercatini di Natale più belli ce ne sono molti in borghi caratteristici in Trentino Alto Adige e in Umbria. Scopriamo quali.

Nel cuore d’Italia, in Umbria, si trova uno dei borghi medievali più belli da visitare con la famiglia. Parliamo di Greccio, gemellato con Betlemme. Questo centro abitato è famoso soprattutto per essere uno dei tanti luoghi francescani. Si racconta che a Greccio San Francesco volle realizzare il primo presepe vivente. Nel borgo è possibile visitare la Cappellina nel luogo dove il Santo andò a ritirarsi in preghiera.

Merita una visita anche il Museo internazionale del presepe, con opere italiane e straniere. Sul Sentiero degli artisti, invece, si trovano murales ispirati alla vita del Santo di Assisi.

Tra novembre e dicembre a Greccio si tiene ogni anno la Mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepe.

Ecco 3 borghi straordinari in Umbria e in Trentino da visitare con la famiglia

Tra i borghi più belli dell’Alto Adige e d’Italia c’è Chiusa. Questo piccolo centro è nella Valle Isarco vicino al monastero di Sabiona e a un posto suggestivo. Parliamo della chiesetta in cui si trova la Croce di Lazfons. Questo luogo di pellegrinaggio si trova a più di 2.000 metri e sarebbe tra i più alti in Europa. In estate si potrebbe raggiungere per ammirare il Crocefisso e anche il panorama.

Il borgo di Chiusa presenta stradine, case tipiche e chiesette. Nel Museo civico sono in mostra opere di artisti vissuti tra sedicesimo e diciassettesimo secolo e altre contemporanee.

In autunno a Chiusa si celebra la vendemmia con la festa del Törggelen. Si potranno gustare presso gli stand canederli, Strauben, Krapfen e tanto altro, insieme a un sorso di vino.

In inverno la Valle Isarco attira appassionati di sci e ciaspolate.

L’atmosfera magica dei mercatini di Natale

Tra novembre e dicembre a Chiusa in particolare si tengono concerti ed eventi. Ci sono soprattutto i tipici mercatini di Natale, dove comprare dolci locali, pantofole in feltro, infusi d’erbe, sali aromatici e molto altro. C’è anche la tradizione di illuminare il paese con lanterne ogni domenica e l’8 dicembre.

Un altro posto incantevole si trova in Val Gardena.

Ad Ortisei, a quasi 1.300 metri di altitudine in primavera e in estate montagne e prati invitano a fare escursioni. Ci sono percorsi per camminate e per mountain bike.

Tradizioni della Val Gardena

La Val Gardena è anche famosa per i suoi intagliatori del legno. Ad Ortisei si può visitare Art52, dove si trovano opere frutto di quest’antica arte. Dai piccoli presepi a grandi statue, si possono apprezzare creazioni artigianali di grande bellezza.

In inverno in questa valle del Trentino la neve invita a praticare snowboard e anche sci. Le piste vedono spesso svolgersi campionati di alto livello.

Per le feste natalizie Ortisei si riempie di luci e di casette di legno. Si possono degustare e acquistare tanti prodotti locali e magari trovare qualche idea regalo da mettere sotto l’albero. Nel 2022 le attività del Paese di Natale inizieranno il giorno 2 dicembre e termineranno l’8 gennaio 2023.

Ecco 3 borghi straordinari in Umbria e in Trentino da visitare con la famiglia che regaleranno indimenticabili emozioni.