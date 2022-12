Vestirsi bene per le feste spendendo poco non è un sogno: ecco i trucchi per risparmiare!

La scelta di cosa mettere per andare in ufficio o in giro con le amiche spesso è un problema. Ogni giorno si cerca la comodità senza cadere nella sciatteria. Specialmente quando si avvicinano le feste si pensa a qualche vestito elegante da comprare. Per risparmiare ci sarebbero dei consigli da seguire. Vediamo quali.

Andare a fare shopping con le amiche è un modo divertente di passare il tempo. Specialmente quando siamo alla ricerca di cosa mettere per Natale e Capodanno o altre feste. Nei negozi forse abbiamo adocchiato un bellissimo vestito firmato. Purtroppo spesso questi capi costano troppo. Se ci chiediamo come fare, ci sarebbero alcuni consigli utili per apparire belle e con pochi soldi a disposizione.

Come vestirsi bene per le feste spendendo poco

Innanzitutto, ogni anno possiamo comprare per i saldi dei capi sempre alla moda. Scegliamo quelli a tinta unica, con tagli basic. Gonne e vestiti classici si possono poi abbinare con qualcosa che abbiamo già nel nostro armadio. Oltre ai saldi ci possono essere delle occasioni da cogliere al volo presso gli outlet. Qui si potrebbero acquistare a un prezzo conveniente pezzi di grandi marche e firmati.

Nei centri commerciali possiamo anche dare un’occhiata a negozi low cost. Un altro modo di acquistare dei capi di abbigliamento di qualità a un prezzo abbordabile è quello on line. Ci sono infatti negozi affidabili sul web con cataloghi molto vasti da sfogliare, con il PC o lo smartphone. Poi con un po’ di pazienza e le tecniche giuste faremo stare tutto dentro il guardaroba.

Qualche idea per essere chic

Per vestirci in modo elegante in particolare per le feste natalizie possiamo scegliere soprattutto 4 colori. Si tratta di bianco, nero, azzurro, rosso. Attenzione ad abbinarli. Un’idea sarebbe indossare un abito nero con una giacca rosso scuro sopra, magari stampata. Un abito blu potremmo abbinarlo a borse, scarpe, cintura d’argento. Una blusa azzurra andrebbe bene con una gonna o un pantalone bianchi. L’abito rosso semplice o con paillettes è un must, con piumino nero o bianco.

Un capo classico da rinnovare

Forse vogliamo evitare di comprare vestiti perché preferiamo spendere per qualche idea regalo. Vediamo allora dei trucchi utili per rendere elegante un semplice abito nero.

Innanzitutto puntiamo sui gioielli o sulla bigiotteria. Su una scollatura potremmo preferire una collana corta a uno o due fili. Chi vuole osare metterà pietre più grandi ed evidenti.

Si potrebbe anche scegliere una body chain, ossia una catenella che parta dal collo per annodarsi ai fianchi. La vita può essere messa in evidenza con una cinta in argento che richiamerà una pochette. Un altro trucco è quello di portare una borsa o un accessorio di pregio con un abito semplice, magari economico. Un semplice tubino nero, quindi, con i giusti accessori sarà molto elegante.

Scarpe eleganti con il fai da te

Abbiamo visto come vestirsi bene per le feste spendendo poco sia abbastanza facile.

Ora parliamo di scarpe. Per rinnovare i tacchi che abbiamo già e renderli più belli potremmo incollare a caldo dei piccoli e grandi strass. Un bel nastro di raso o velluto da passare sotto la scarpa e annodare alla caviglia renderà anche delle classiche décolleté davvero chic.