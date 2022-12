Chi vincerà la sfida sui mercati azionari? Il verdetto sembra a favore di un’ipotesi prevalente

Il 13 dicembre scadeva il primo setup del mese, e in base alle nostre previsioni fino a questa data i prezzi dei principali indici azionari dovevano scendere. Poi doveva inziare una salita. Questa data è in concomitanza con il meeting della FED che si volgerà fra oggi e domani. Scopriamo cosa attendere alla luce dell’ultimo andamento.

Sui mercati frattanto tiene banco l’inflazione e i tassi di interese, che a parer nostro rimarranno fermi per un pò di tempo.

Chi vincerà la sfida sui mercati azionari? il rialzo iniziato a metà ottobre, oppure il ribasso? In base a nostri calcoli statistici dovrebbe essere stato segnato un minimo rilevante a ottobre, forse il minimo di tutto il decennio.

Procediamo per gradi.

Alle ore 14:48 della giornata di contrattazione del 13 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.588

Eurostoxx Future

4.003

Ftse Mib Future

24.745

S&P 500 Index

3.990,56 (chiusura del 12 dicembre).

La corsa dei listini azionari potrebbe continuare

La nostra view non è cambiata: sono stati toccati i minimi mensili proiettati, e nonostante alcune divergenze ribassiste, i prezzi dovrebbero tornare al rialzo. Questo in linea con l’andamento storico del mese di dicembre. Nella maggioranza dei casi il suo rendimento è stato positivo, e i rialzi iniziati a ottobre hanno visto quasi sempre formare il massimo a fine dicembre, per poi contiuare fino al 30 aprile, prima del ciclico “sell in may and go away”.

Chi vincerà la sfida sui mercati azionari, e su cosa puntare in caso di rialzo

Si dovrebbe salire da oggi fino al 27 dicembre almeno.

Cosa monitorare per domani? La tenuta o meno dei minimi segnati nella giornata di lunedì. Questo sarà il livello che potrebbe far continuare il rialzo.

