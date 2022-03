La primavera, per gli amanti del giardinaggio, è la stagione migliore. Quella in cui si mettono in pratica idee, magari studiate durante l’inverno, per dare un tocco differente al proprio giardino rispetto all’anno precedente.

Si cercano nuove piante da poter mettere a dimora o una disposizione diversa di alcuni oggetti già presenti. Pensiamo, per esempio, a chi ama fare delle piccole aiuole. Si creano nuovi spazi, magari rubando posto all’erba, utilizzando una zappa per rimuoverla.

Insomma, con la bella stagione, si iniziano a fare diversi lavori per rendere questo ambiente sempre più bello. Abbiamo già visto come si possano creare delle talee per far crescere nuove piantine.

Tutto questo, ovviamente, vorremmo farlo spendendo meno soldi possibili oltre che, in alcuni casi, anche meno tempo. Il riciclo creativo non tocca solo la casa, ma anche il giardino. Per esempio, dei barattoli di vetro o di yogurt vuoti possono essere decorati e utilizzati come vasetti o semenzai.

Sicuramente, però, sono pietre e legno gli elementi più usati per aggiungere qualcosa di più carino a questo ambiente. Con i sassi ci si può sbizzarrire, creando aiuole di ogni tipo. Sono piuttosto economici e con le forme più disparate. Se ne possono utilizzare di diverse dimensioni, si possono colorare o personalizzare come meglio vogliamo.

Come abbellire il giardino in primavera spendendo davvero pochissimi soldi e facendo morire d’invidia tutti i nostri vicini di casa

Non solo, potremmo anche impastare acqua, sabbia e cemento per creare delle piastrelle fai da te. Prendiamo un piano di lavoro, possibilmente in compensato, spargiamo l’impasto lasciando un centimetro di spessore, diamogli la forma che vogliamo e lasciamo asciugare almeno un giorno. Poi potremmo metterle in posa, assicurandoci di levigare bene la superficie in cui andranno messe.

Sempre utilizzando sabbia, acqua e cemento, possiamo riempire un secchio di plastica e andare a infilare dentro alla soluzione i rami più robusti dei nostri alberi da frutto potati. Una volta che il l’impasto si sarà seccato, potremo estrarlo e dipingere la base come meglio crediamo. Creeremo così delle piante decorative a cui potremo appendere anche delle luci per renderle più appariscenti di notte.

Per l’illuminazione possiamo decidere di acquistare dei faretti a led che si caricano, durante il giorno, con l’energia solare. Se ne possono trovare di ogni forma e tipo, sia nei negozi online, che nei grandi centri commerciali. Conficcati nel terreno o legati con delle semplici fascette sulla recinzione, assicureranno la giusta luce anche di sera, senza scavare e utilizzare energia elettrica.

Abbiamo visto, quindi, come abbellire il giardino in primavera con pochi euro, ma ottenendo un risultato davvero carino. Come sempre, però, il tutto nasce dalla nostra fantasia. Da questa scaturiscono idee di riciclo o ricerca di qualcosa di diverso per dare quel tocco in più in qualsiasi ambiente.