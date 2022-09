Come rilassare la zona lombare senza palestra con un unico esercizio mattutino

Basterebbe farli poche volte alla settimana, gli esercizi posturali migliorerebbero i dolori alla schiena, alle spalle e al collo. Ritrovare l’equilibrio e avere movimenti armonici ci permetterebbe di fare ginnastica sul posto, oppure fare le camminate con la giusta postura correggendo gli errori.

A una certa età moltissime persone soffrono a causa della sciatica, oppure fanno le attività di tutti i giorni con le anche bloccate e sofferenti. Per gli anziani, il mal di schiena è normale amministrazione eppure la ginnastica dolce è in grado di portarci numerosi benefici che possono migliorare la nostra vita.

È questa la ginnastica posturale da fare in casa

Se appena svegli ci sentiamo rigidi e pieni di dolori, eliminiamo il mal di schiena con lo stretching che ci permette di allungare la colonna. Possiamo fare gli esercizi in camera da letto o in salotto sul tappetino senza uscire di casa. È sufficiente mettersi supini e portare le ginocchia al petto avvicinandole il più possibile coadiuvati dalle braccia. Rimanendo in posizione per 20 secondi e tornando giù potremmo sentire subito i benefici. Per questo motivo possiamo ripetere il movimento un paio di volte.

Mettendoci a carponi con le mani poggiate in terra alla larghezza delle spalle, espiriamo e incurviamo la schiena verso l’alto, quindi svuotiamo i polmoni e inarchiamo la schiena verso il basso. Ripetiamo almeno 5 volte. Per finire, stendiamoci a terra e pieghiamo la gamba sinistra passando sopra la destra che rimane distesa. Andiamo fin giù e tocchiamo il pavimento. Braccia distese, giriamo il collo verso il lato sinistro. Facciamo lo stesso esercizio dal lato opposto. Si tratta di un mini circuito che in ogni momento della giornata potrebbe lenire dolori e rigidità.

Allenamenti dorsali per le donne

Per le donne è importante avere la schiena tonica e ben allenata. Alcuni muscoli più deboli di altri risultano spesso poco stimolati. Questo causa problemi nei movimenti e dolori dovuti a strappi o a infiammazioni. Avere la schiena ben disegnata non è solo un obiettivo estetico, l’attività fisica che rinforza porta tanti benefici.

Bastano 2 bottiglie da un litro piene di acqua da sollevare piegando la schiena a 90 gradi per avere un esercizio facile da fare in casa. I gomiti vanno su oltre la schiena e le ginocchia sono leggermente piegate. Possiamo provare poggiando il ginocchio su una panca allenando la schiena un lato per volta. All’inizio potrebbe essere faticoso ma se questo movimento proprio non ci piace sostituiamolo con le flessioni inverse. Blocchiamo i piedi sotto al divano, stesi a pancia in giù. Solleviamo leggermente il busto e torniamo con la pancia sul pavimento. Facciamo 15 ripetizioni per 3 serie.

Come rilassare la zona lombare senza palestra con un unico esercizio mattutino

Quando il mal di schiena ci tormenta è necessario fare attività fisica per stirare i muscoli, per rassodarli e per rinforzarli. Ma se il dolore è persistente non è facile cominciare subito con gli esercizi. Certe volte potrebbe essere pericoloso, potremmo rischiare di farci male e di infortunarci. Se siamo bloccati potrebbe essere impossibile muoverci liberamente e il riposo sarebbe l’unico rimedio possibile.

Prima di cominciare a riattivarci sarebbe meglio scaricare la schiena. Quindi seduti su un tappetino avviciniamoci al muro per mettere le gambe in alto. Acquisiamo la posizione a L. La schiena ben distesa sul pavimento e i muscoli dorsali completamente scarichi. Pochi minuti ci permetteranno di sentici molto meglio. Ecco come rilassare la zona lombare, un unico esercizio potrebbe essere più che sufficiente.

