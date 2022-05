Cosa succede se si smette di prendere la pillola per un mese e se davvero fa diminuire il seno e dimagrire

La pillola è uno degli anticoncezionali più utilizzati dalle donne a livello mondiale. Si stima che in Italia il 65,5% delle donne faccia uso di almeno un metodo contraccettivo. Tra i metodi considerati moderni, secondo l’Istat circa il 30,4% delle donne sceglie di utilizzare il preservativo per evitare gravidanze inattese. Al contempo però, il 20,6% opta per la pillola anticoncezionale per la quale è necessario il consulto del medico.

Può capitare che questo farmaco venga prescritto anche in caso di problemi ormonali, mestruazioni dolorose e incostanti o flusso abbondante. Ecco perché la somministrazione può avere composizioni e dosaggi diversi in base alle esigenze della persona. Inoltre, solitamente, viene usata per periodi molto prolungati e vantaggi e svantaggi possono variare. Alcune donne, per esempio, hanno come effetto collaterale l’aumento di peso.

Ma cosa succede se si smette di prendere la pillola? Quando si ridiventa fertili? È vero che si perde peso? In questo articolo scopriremo quali sono gli effetti che si possono avere se si decide di sospendere questo farmaco.

Vantaggi e svantaggi

La pillola anticoncezionale è un farmaco ormonale a tutti gli effetti. Ecco perché è importante parlare col proprio ginecologo. Tuttavia, può capitare che la somministrazione avvenga senza che la paziente sia totalmente consapevole dei possibili effetti, positivi e negativi. L’azione primaria per la quale è utilizzata è che inibisce l’ovulazione, rendendo difficile l’impianto dell’embrione nell’utero.

Come primo vantaggio ha quello di essere un contraccettivo efficace, che non interferisce con la vita sessuale né con la fertilità della donna. Inoltre, può migliorare situazioni come acne giovanile, mestruazioni abbondanti e dolorose etc. Al contempo è controindicata per chi ha patologie come il diabete mellito o tromboembolia. Inoltre può avere effetti collaterali anche a lungo termine.

Cosa succede se si smette di prendere la pillola per un mese e se davvero fa diminuire il seno e dimagrire

Una volta assunta con regolarità, la pillola può essere sospesa sempre consultando il proprio ginecologo. Ad ogni modo, l’interruzione va fatta con la fine della confezione del farmaco. Infatti, potrebbero comparire perdite di sangue abbondanti.

Inoltre, nel caso la decisione di sospenderla dipenda dalla volontà di restare incinta, bisognerà consultare uno specialista per la visita pre-concezionale. Per ritornare fertili non ci vorranno che 24 ore dall’ultima dose. Infatti, l’idea che dopo la pillola diventi difficile restare incinta pare non abbia evidenze scientifiche.

La conseguenza, quindi, è la ripresa di un’ovulazione normale e, probabilmente, anche delle patologie o dei fastidi a monte della prescrizione. L’interruzione della pillola potrebbe farci perdere qualche chilo di liquidi (ritenzione idrica) e aumenterebbe la libido, quindi lo stimolo sessuale. Difficile dire, invece, se il seno subisca una diminuzione di volume.

