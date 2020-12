Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando il ciclo mestruale salta per un mese in genere non c’è da preoccuparsi. Ma nel momento in cui il problema si manifesta in modo continuato e per più mesi, allora è necessario capirne i motivi.

Il blocco del ciclo mestruale o “amenorrea” interessa soprattutto le giovani ragazze. In genere tre sono le ragioni di questo momentanea interruzione: un trauma fisico come una dieta drastica o un allenamento intenso, oppure dopo traumi di natura psicologica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La valutazione delle cause aiuta ad agire nel risolvere l’amenorrea nel minor tempo possibile. Col prolungarsi del blocco, potrebbero sorgere altre problematiche. Quindi è molto importante portarne alla luce le motivazioni più profonde. Attenzione su come comportarsi se il ciclo mestruale salta per molti mesi e le cause possibili.

Unione corpo e psiche

Il corpo è strettamente connesso alla psiche. Per questo motivo spesso risente di traumi, preoccupazione, stress, ma anche emozioni positive e profonde.

L’amenorrea improvvisa è spesso connessa ad eventi particolari della vita di ciascuna. Un amore che finisce, un esame universitario impegnativo, problemi in famiglia, un lutto. Tutte queste sono ragioni possibili di un inizio di amenorrea.

Il corpo reagisce anche per mancanza sufficiente di grassi, mancanza di ferro e vitamina B; per privazione di nutrienti dopo una dieta drastica o un eccessivo allenamento sportivo. La risposta primaria è quella di salvaguardare le riserve che il corpo possiede già e che non sono integrate.

Attenzione su come comportarsi se il ciclo mestruale salta per molti mesi e le cause possibili

Se la pausa del ciclo mestruale si protrae per più mesi, la questione diventa più grave. È bene rivolgersi alla propria ginecologa ed effettuare degli esami specifici. Consigliati in genere sono il dosaggio dell’antigene anti mulleriano (AMH) e l’inibina B. Questi due parametri rivelano la giusta quantità di cellule riproduttive femminili.

E poi ancora bisogna valutare ferritina, sideremia, emocromo etc… per tutti questi esami è necessario rivolgersi a un medico specialista.

Dal modo in cui il sistema nervoso e il corpo comunicano, dipendono reazioni come l’amenorrea. Infatti, sistema nervoso, quello immunitario e quello ormonale hanno un linguaggio comune, quindi sono connessi. La psiche perciò può modificare la produzione di ormoni.

Consigli su come comportarsi

Come si è detto precedentemente, è bene recarsi da uno specialista per fare una diagnosi. Se non verrà riscontrato alcun problema nella produzione di ovuli (quindi nessun rischio di infertilità) è possibile: