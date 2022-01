Le mestruazioni spesso rappresentano un’occasione di stress e disagio. Ogni mese, per 4/5 giorni, le donne sono chiamate a convivere con sintomi di varia natura. Oltre alla normale perdita di sangue, si può incorrere in dolori, sbalzi ormonali, cefalea, gonfiore addominale e peggioramento a livello umorale.

È anche vero che tali disagi possono non colpire tutte le donne. Addirittura, è possibile che i sintomi del ciclo mestruale cambino nel corso della vita. Chi in passato ha sofferto di dolori e perdite abbondanti, può vederli scomparire nei cicli mestruali successivi e viceversa.

Allora una domanda sorge spontanea. Per quale ragione alcune donne hanno cicli dolorosi e altre no? In questo articolo cerchiamo di dare una risposta e come comportarsi in questi casi. Sveliamo perché durante le mestruazioni vengono dolori forti e quali sono i cibi consigliati dai medici per calmarli.

Le possibili cause dei dolori mestruali

Il termine specifico è dismenorrea e occorre quando le mestruazioni si accompagnano a crampi alla parte bassa dell’addome. Non tutte le donne soffrono di questo disturbo, ma per molte è un vero problema. Infatti, il dolore si può accompagnare anche a sintomi quali diarrea, nausea, vomito, sudorazione abbondante e vertigini.

Riguardo alle cause, la dismenorrea primaria pare essere causata dalle contrazioni dell’utero. Tali contrazioni, secondo alcuni, priverebbero l’utero di ossigeno per pochi secondi, ma ancora non ci sono prove. Si definisce dismenorrea secondaria quella connessa a disturbi quali endometriosi, infezioni, restringimento della cervice uterina.

Perché durante le mestruazioni vengono dolori forti e quali sono i cibi consigliati dai medici per calmarli

I medici specialisti hanno stabilito che l’alimentazione ha una sua funzione durante il ciclo mestruale. Mangiare alcuni cibi può contribuire a rilassare l’organismo e aiutare in questa fase. Ecco perché è importante mantenere il corpo ben idratato introducendo sufficiente acqua naturale.

Tra i liquidi indicati c’è anche la tisana o infuso allo zenzero. Questa radice, conosciuta per le sue ottime proprietà antinfiammatorie, è spesso usata contro indigestioni, nausea e mal di stomaco. Le dosi consigliate sono di 4 grammi al giorno. Stessa funzione ha la curcuma che, ricca di curcumina, può attenuare i sintomi delle mestruazioni e del pre-mestruo. Contro la stitichezza si consiglia di consumare olio di semi di lino e noci, ricche di omega 3 e minerali. Cibi ricchi di vitamina E, invece, aiutano a regolare il flusso mestruale e quindi il dolore.

Anche bevande ricche di probiotici sono considerate un aiuto per chi soffre di dismenorrea. Tè, kombucha e yogurt sono ricchi di probiotici che aiutano la flora intestinale e il microbiota. Per quanto riguarda gli alimenti, è consigliato il consumo di lenticchie, fagioli e quinoa per il loro abbondante apporto di proteine e ferro. Infatti, in questa fase, la quantità di ferro presente nel corpo della donna diminuisce notevolmente.

