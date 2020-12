Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Immettere dello zucchero nel motore di un qualsiasi veicolo è un gesto poco simpatico. Eppure non è così raro come può sembrare. La presenza di zucchero nel serbatoio può davvero danneggiarlo. Per questa ragione la pratica è utilizzata come vendetta nei confronti di qualcuno. Che sia un cattivo scherzo o una vera e propria ripicca, se dovesse accadere è necessario conoscere le conseguenze.

Una piccola quantità di zucchero nel sistema di alimentazione di una macchina viene immediatamente mandata nei cilindri. Successivamente, lo zucchero dovrebbe agire come bloccante e frenare il funzionamento dei pistoni. Il risultato è il motore bloccato.

La questione è se lo zucchero è realmente capace di danneggiare pistoni e motore per sempre. Cosa succede se si inserisce dello zucchero nel serbatoio della macchina?

Effetti sul motore

Nel caso di zucchero nel serbatoio della macchina o della moto, il pericolo più grande è per i motori a scoppio. Secondo il funzionamento di un motore a scoppio diesel o benzina, il carburante si miscela sempre con l’aria. Esiste pertanto un meccanismo che manderà la miscela nei cilindri. Grazie a questi avvengono poi le varie fasi di aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Se una di queste si blocca, il veicolo non funzionerà.

Quando si aggiungono sostanze diverse dal carburante nel serbatoio, generalmente queste si depositano sul fondo. Quindi nell’aspirazione, solo una minima parte viene prelevata e aspirata dal sistema di alimentazione.

I veicoli di nuova generazione, però, sono dotati di filtri del combustibile. Quindi qualsiasi sostanza estranea o impura si immetta nel condotto, si bloccherà. In genere si accende anche una spia di allarme. Ne consegue la necessità di una pulizia profonda dell’alimentatore.

In un motore vecchio il pericolo di sostanze contaminanti è molto più grave. Nel caso specifico lo zucchero può addirittura arrivare nei cilindri e bloccarli. La tenuta dell’olio, le fasce elastiche e in fine il grippaggio del motore verrebbero danneggiati.

Ecco quindi cosa fare se ci si accorge della presenza di zucchero nel motore.

Nei veicoli nuovi, la presenza di sostanze estranee nel motore è evidenziata da filtri e sensori. Quindi la parte elettronica dell’auto evidenzierà il problema con una spia.

Nei veicoli vecchi, invece, solo un malfunzionamento può far emergere il problema. Appena si evidenzia qualcosa che non va, è bene spegnere il motore. In questo modo i danni si ridurranno al minimo.

È importante rivolgersi immediatamente a un carro attrezzi e all’officina più vicina. Il motore dovrà essere immediatamente smontato e ripulito. Se lo zucchero invece ha raggiunto i pistoni e gli iniettori, il prezzo di pulizia salirà ma è ancora riparabile. Cosa succede se si inserisce dello zucchero nel serbatoio della macchina? Solo un brutto scherzo, soldi buttati ma niente cui non si possa rimediare.

