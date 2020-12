Mai più l’errore di buttare le bucce delle nocciole con questi due usi straordinari

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante l’inverno il consumo di frutta secca aumenta notevolmente di quantità. Quella che anticamente veniva consumata nel periodo delle feste natalizie, oggi è sempre in tavola.

Nonostante ciò, la frutta secca rimane uno snack tipico invernale. Per la sua alta digeribilità e il suo consistente apporto di nutrienti, fornisce energia e protegger dal freddo. Fra le innumerevoli varietà di frutta secca, le nocciole sono tra le più amate.

Tradizionalmente a fine pasto, tra una chiacchiera e l’altra, si usa sgranocchiare noccioline, pistacchi, semi, mandorle e noci. Il problema potrebbe presentarsi quando arriva il momento di disfarsi delle bucce.

La frutta secca in guscio ha la peculiarità di lasciare tanti scarti che non si possono mangiare. Tuttavia, invece di gettarli, i gusci possono essere riciclati. Gli usi che se ne possono fare sono tanti. In questo articolo ne vengono descritti due, in particolare con le bucce delle nocciole. Dopo questa lettura le bucce non saranno più viste come scarti di cui liberarsi.

Nocciole protezione delle piante

Durante l’inverno le piante da giardino potrebbero avere qualche difficoltà a sopravvivere al freddo. Per questa ragione ci si deve premunire con qualche accorgimento.

Non sempre le piante possono infatti essere trasferite all’interno, specialmente se sono di grandi dimensioni. Allora bisognerà creare le condizioni affinché le radici non gelino.

Qui accorrono in aiuto le bucce delle nocciole: per la loro dimensione e ciò di cui sono composte sono perfette per creare uno strato protettivo nei vasi. Il termine che indica questa tecnica è “pacciamatura”. Generalmente si utilizzano pezzi di corteccia, trucioli grossi e altro materiale organico specifico. L’acquisto avviene nei garden center o nei vivai.

Le nocciole (così come altra frutta secca) forniscono una pacciamatura gratuita e molto efficace. Non ci saranno ulteriori spese. Basterà creare uno strato spesso di gusci di nocciola sulla superficie del vaso dove si trova la pianta. In questo modo, come naturalmente fanno le foglie, le radici saranno protette dalle bucce. Poco a poco, col processo della decomposizione, i gusci andranno a nutrire la terra e la pianta stessa.

Mai più l’errore di buttare le bucce delle nocciole con questi due usi straordinari

Un altro uso curioso dei gusci di nocciola è farne l’alimentazione per il camino o la stufa. Le bucce della frutta secca, ma soprattutto delle nocciole, sono molto usati. Essi rappresentano un’alternativa ecologica e molto economica al combustibile di altro tipo.

Pertanto, quando si schiacciano molte noccioline è bene raccoglierle e gettarle nella stufa quando necessario. Forniranno abbastanza calore, bruceranno abbastanza lentamente e faranno risparmiare un po’ sull’acquisto di legna o pellet.