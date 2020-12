Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una piccola influenza, un improvviso mal di denti che induce ad assumere un antibiotico. Ma c’è anche l’abitudine del buon bicchiere a tavola. Le due cose sono conciliabili? Cosa succede se mescolo alcolici ed antibiotici? Ovviamente in questo articolo troverete una sintesi delle opinioni più accreditate in materia, che non possono però sostituire un competente parere medico.

Quindi chiedete sempre al vostro medico curante ogni informazione necessaria per l’assunzione di medicinali.

I medici più rigorosi e tradizionalisti vietano di assumere farmaci bevendo alcolici, indipendentemente dal tipo di medicinale. Altri più possibilisti suggeriscono di verificare le prescrizioni del foglietto illustrativo. In assenza di uno specifico divieto sostengono che, per quel certo tipo di medicinale, non ci siano interazioni verificate tra il farmaco e la bevanda alcolica. Altrimenti, dicono loro, lo avrebbero scritto nelle prescrizioni per l’assunzione.

La presenza di opinioni così differenti potrebbe indurre qualcuno ad affrontare l’argomento con leggerezza.

Invece c’è un elemento su cui tutta la comunità scientifica è d’accordo. Si tratta dei fenomeni che si verificano nel fegato quando l’organismo deve metabolizzare l’alcolico ed il medicinale.

Il fegato agisce sul medicinale scomponendolo in sostanze che l’organismo possa assorbire. Anche l’acool viene scomposto dal fegato in due diverse sostanze. Una di esse può essere facilmente smaltita dall’organismo stesso perché è quella nociva.

Se si assumono contemporaneamente alcolici e farmaci c’è il fondato rischio di sovraccaricare il fegato. Se il fegato va in sovraccarico la conseguenza è la epatossicità, ossia una sorta di intossicazione di quell’organo. I sintomi possono essere più o meno gravi a seconda della quantità di alcolici assunti.

Un altro effetto negativo è dato dal fatto che le due sostanze si influenzano negativamente. Infatti la presenza di alcool nell’organismo rallenta l’eliminazione del farmaco dall’organismo. Il principio attivo tende quindi ad accumularsi con le varie assunzioni e si rischia una intossicazione farmacologica. Allo stesso modo il farmaco rallenta l’eliminazione della parte nociva e tossica della bevanda alcolica.

Se qualcosa sta andando storto con questa contemporanea assunzione posso verificarsi sintomi piuttosto chiari. Si tratta di improvvisa pressione bassa con capogiri, palpitazioni cardiache ed emicrania.

Si consiglia, ancora una volta, di interpellare il medico non certo alla comparsa di questi sintomi, ma prima di assumere il medicinale con bevande alcoliche.