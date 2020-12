Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella stagione fredda un pasto caldo e dal sapore intenso è sempre molto gradito. Uno dei piatti che accompagna le serate di inverno è proprio la vellutata che offre la possibilità di variare gli ingredienti per accontentare proprio tutti i gusti. In questa breve guida, vedremo la ricetta di una vellutata che farà impazzire tutta la famiglia, semplice e veloce da preparare.

I 3 semplici ingredienti per un piatto unico e gustoso

Se in passato accompagnava i piatti a base di carne, oggi la vellutata è uno dei cibi ai quali non si desidera affatto rinunciare. Le numerose alternative nella scelta degli ingredienti, oltre che renderlo un piatto sano, offre spesso la possibilità di realizzare ricette vegane o vegetariane. Il suo particolare sapore e la cremosità, fanno della vellutata un pasto semplice e allo stesso tempo nutriente. Di varianti ne esistono davvero tante e per tutti i gusti. Oggi, con il team di Redazione di ProiezionidiBorsa vedremo qual è la ricetta di una vellutata che farà impazzire tutta la famiglia.

Si tratta di una rivisitazione della tradizionale vellutata a base di zucca, verdura di stagione facilmente reperibile nei supermercati e fruttivendoli. La sua specialità risiede nell’aggiunta di due ingredienti che ne esaltano il sapore. Stiamo parlando delle castagne e dei ceci. Chi ama i sapori intensi, non potrà certo fare a meno di assaggiare questa prelibatezza. Vediamo allora come preparare la vellutata a base di zucca, castagne e ceci, un piatto unico e ricco di proteine, carboidrati e vitamine.

Ingredienti per la ricetta di una vellutata che farà impazzire tutta la famiglia

La prima cosa da fare è selezionare gli ingredienti. Le dosi che indichiamo saranno ottime per quattro persone. La preparazione della vellutata invernale prevede:

350 grammi di zucca;

300 grammi di castagne;

300 grammi di ceci;

1 carota;

1 gambo di sedano;

mezza cipolla;

1 spicchio di aglio;

qualche rametto di piante aromatiche;

vino bianco q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Se si ha in casa una pentola a pressione, è il caso di utilizzarla per questa ricetta. In questa maniera si riesce a risparmiare un bel po’ di tempo per la preparazione.

La prima cosa da fare è mettere a bagno i ceci dalla sera precedente. Successivamente, cuocere le castagne. Un buon metodo potrebbe essere quello di bollirle e di privarle della scorza esterna. A questo punto, tagliare a dadini la zucca e le altre verdure per insaporire il piatto. Mettere dell’olio a scaldare in una padella e dar vita ad un leggero soffritto con gli odori precedentemente tagliati a cubetti. Quando il soffritto sarà ben dorato, aggiungere la zucca, i ceci, le castagne e gli aromi e sfumare con del vino bianco.

Se necessario, prima di chiudere la pentola a pressione aggiungere un po’ d’acqua al composto. Gli ingredienti in padella devono essere tutti ricoperti da almeno due dita d’acqua di modo che la vellutata non sia troppo secca. A questo punto, far cuocere in pentola per circa mezz’ora dal momento in cui si abbassa la fiamma. A fine cottura, con un frullatore ad immersione amalgamare bene gli ingredienti fino a dar vita ad un cremosa vellutata. Aggiungere un filo di olio a crudo ed ecco la ricetta di una vellutata che farà impazzire tutta la famiglia.

