È inutile stare qui: non ce ne voglia la linea, ma questa è proprio la stagione delle frittelle. Dolci, o salate, vuote o farcite, è sempre un piacere assaggiarle e provarne di nuove. Pochi minuti per prepararle e pochissimi secondi per finire le frittelle con ricotta e patate, una delizia assoluta. Tanto semplici, quanto meravigliosamente saporite, perfette per un aperitivo, per un antipasto, o per un’apericena. Segniamoci questa ricetta, per quando finalmente le cose torneranno alla normalità e potremmo sfoggiarle ai nostri ospiti. Talmente speciali, da ammettere anche delle varianti a nostra scelta.

Gli ingredienti per 5 persone

Forniamo gli ingredienti necessari alla preparazione delle frittelle per 5 persone, ma siamo fermamente convinti che dureranno nel piatto veramente poco:

tre patate;

250 grammi di ricotta;

1 uovo;

160 grammi di farina 00;

50 ml di acqua;

olio di semi di arachidi;

10 grammi di lievito per torte salate;

sale;

erba cipollina in polvere.

La preparazione

Pochi minuti per prepararle e pochissimi secondi per finire le frittelle con ricotta e patate, seguendo la nostra ricetta:

sbucciamo le patate e laviamole rimuovendo per bene terra e sporco;

grattugiamole utilizzando i fori più larghi;

prendiamo una terrina e versiamo al suo interno l’uovo, il lievito, la farina, la ricotta e una spolverata di erba cipollina. Iniziamo a mescolare, unendo poco per volta le patate grattugiate. Il nostro impasto deve essere omogeneo, morbido ma consistente; usiamo dell’acqua o del latte per renderlo migliore;

nel frattempo, in un tegame abbastanza grande, portiamo l’olio a temperatura;

utilizzando i classici due cucchiai, formiamo le frittelle iniziamo a calarle nell’olio caldo;

giriamole in modo che la frittura sia omogenea e si formi la classica pastella dorata;

prepariamo il necessario per scolarle e far assorbire più olio possibile;

saliamole e depositiamole su di un vassoio, pronte alla degustazione.

Le abbiamo provate anche nella versione con la fasciatura di cubetti di pancetta affumicata, o prosciutto cotto. Veramente una delizia. Se siamo appassionati di frittelle, ecco a seguire la ricetta di quelle con le zucchine.

