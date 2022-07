Ci sono evenienze che sono davvero difficili da gestire. Nessuna regola scritta, nessun paragrafo del Galateo e neppure una chiara tradizione: questo accade per i regali per la maturità o per la laurea. Un’usanza ben più consolidata parrebbe esserci per i regali delle comunioni e per i matrimoni. In questo articolo, invece, vedremo delle linee guida sui regali classici od originali per un neodiplomato o un laureato. Inoltre scopriremo quanto mettere nella fatidica bustina senza fare una figuraccia.

Cosa si regala per la maturità o per una laurea e quanti soldi bisogna spendere per non fare una magra figura

Per quanto riguarda un ragazzo o una ragazza che abbiano superato la maturità, ci sono delle idee regalo classiche od originali.

I grandi classici sono:

mamma e papà solitamente regalano le lezioni di guida o stipulano un leasing per un’auto;

la penna con le iniziali serigrafate;

fra i regali tecnologici troviamo i tablet o gli e-reader.

I regali più originali per un/una neodiplomati potrebbero essere:

biglietti per un concerto;

una gift-box per un soggiorno-weekend;

l’abbonamento del treno per recarsi all’università;

l’abbonamento in palestra.

Nella classica bustina i soldi da inserire sarebbero di entità diversa a seconda del grado di parentela:

100 euro per i parenti fino al terzo grado quindi fino agli zii;

gli amici possono elargire anche solo 20 euro.

Idee regalo per la laurea

Anche in questo caso divedere fra i regali più classici che non passano di moda e quelli più di tendenza. Fra i grandi evergreen annoveriamo:

la cartella professionale in pelle;

il set scrivania in argento;

la penna stilografica preziosa;

l’orologio da polso.

Ci sono poi delle idee regalo non convenzionali che potrebbero però rendere più soddisfatto il o la laureanda. Fra queste troviamo:

un viaggio organizzato in una capitale europea;

un set di valigeria trolley;

alcune lezioni di fotografia, di immersioni o di free-climbing;

una seduta da un look maker.

Per quanto riguarda la fatidica busta, anche in questo caso non ci sono indicazioni precise. Per una consuetudine abbastanza frequente, gli amici e i compagni di corso non dovranno sborsare più di 15/20 euro. La famiglia invece a seconda del grado non dovrà scendere sotto le 50 euro ma nonni e genitori, talvolta, potrebbero superare anche le 200 euro.

Modi eleganti per donare i soldi

Mai dare soldi in mano, in commercio si trovano delle apposite, simpatiche buste portasoldi. Sarebbe inoltre meglio farle pervenire al domicilio prima del giorno della discussione della tesi.

Per togliere dall’impaccio amici e parenti, gli stessi futuri diplomati o laureati potrebbero organizzare una colletta online con uno dei portali a disposizione sul web. I parenti e gli amici si recheranno sul portale e selezioneranno la pagina personale della raccolta fondi per la laurea. Con carta di credito potranno donare la cifra che hanno a disposizione senza imbarazzo, perché l’entità del dono rimarrà segreta.

Abbiamo quindi elencato qualche spunto su cosa si regala per la maturità o per una laurea.

