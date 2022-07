L’estate è la stagione in cui molti di noi amano indossare gioielli scintillanti ed abiti appariscenti. Il caldo e la luce del sole ci mettono di buon umore e ci fanno sentire subito a nostro agio. In molti amano mettere collane e orecchini di grosse dimensioni, ma anche anelli ed altri gioielli sensuali che esaltano l’abbronzatura. Oggi vogliamo parlare di una nuova moda, che si sta diffondendo anche grazie a Instagram e ai social network. Ecco perché non più brillanti e zirconi ma sono questi i gioielli alla moda che stanno bene su ogni outfit.

Un’alternativa economica ma di valore artistico

Marilyn nel famoso film cantava che “i diamanti sono i migliori amici delle ragazze”. In effetti i diamanti sono una pietra durevole e preziosa, che può rappresentare un investimento importante.

Questo oggetto va bene in ogni occasione ci conferisce subito una classe unica. Eppure si tratta di pietre impegnative da indossare, soprattutto perché si può correre il rischio di essere derubate.

La moda ci viene in aiuto, infatti esistono alternative low cost perfette per l’estate e di grande valore artistico.

Stiamo parlando dei gioielli realizzati in resine plastiche, sempre più alla moda. Grazie alla malleabilità delle resine possiamo creare collane, ciondoli e anelli di ogni forma e dimensione. Ci sono i gioielli in plexiglass, che possono ricreare la brillantezza del metallo e delle pietre. Resistenti e brillanti sono perfetti da indossare in estate, anche al mare.

Molto amati sono ciondoli e orecchini realizzati con tavolette di questo materiale trasparente per ricreare forme e disegni artistici.

Non più brillanti e zirconi ma sono questi i gioielli alla moda che costano poco e fanno una gran figura

Un’altra resina plastica molto amata ed indicata per creare preziosi è la resina epossidica. Questo materiale plastico permette la realizzazione di oggetti dall’aspetto molto particolare, che includono fiori ed addirittura insetti. Grazie alla malleabilità si possono decorare addirittura i mobili.

Possono venire creati esemplari coloratissimi con un elegante effetto iridescente oppure trasparenti, che mostrano fiori secchi. I fiori all’interno rimarranno uguali nel tempo.

Uno dei trend più amati è proprio quello dei ciondoli che contengono il nostro fiore preferito. Grazie a questa tecnica si possono realizzare anelli, collane e orecchini, ma anche portacellulare ed altri accessori.

Approfondimento

Non solo collane di ambra e corallo, sono questi i gioielli low cost che impazzano da Ibiza a Cancun