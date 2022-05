La prima comunione viene celebrata solitamente quando i bambini hanno 10/11 anni. Questa è un’età davvero complessa per scegliere il regalo giusto che sia per comunione, compleanno od onomastico. I bambini di oggi sono sempre più svegli e precoci e si può rischiare di fare doni poco graditi ma soprattutto sorpassati. Molti, per andare sul sicuro, preparano la solita bustina con denaro ma se non avessimo grandi disponibilità finanziarie potremmo esser presi per “tirchi”. Ecco, quindi, qualche suggerimento su regali insoliti ma sicuramente graditi ed economici.

Spenderemo meno di 30 euro e facendo un figurone grazie a queste idee regalo per la prima comunione, adatte anche a compleanni e onomastici

Fra i regali che sicuramente potrebbe apprezzare una bambina di 10 anni ci sono delle lezioni prova di danza. Non pensiamo però solo alla danza classica o alla danza moderna. Ci sono tipi di arte e sport poco conosciuti ma molto coinvolgenti. Ci stiamo riferendo all’Acrobatica Aerea con cerchio o tessuti. Il costo a lezione è abbastanza variabile e va da un minimo di 10 euro ad un massimo di 25 euro. La maggior parte delle Asd (associazione sportive) offrono anche la lezione prova in omaggio. Le bambine vivranno un’esperienza davvero appassionante e potrebbero decidere di proseguire questo percorso sportivo.

Doni per bambini

Per i maschietti, invece, ci sono altre possibilità molto divertenti. Potrebbe essere l’ideale offrire la partecipazione ad una partita a Paintball. Si tratta di un gioco d’azione dove si deve cercare di colpire l’avversario con palle di vernice. Queste partite si tengono solo in centri specializzati perché forniscono attrezzature e protezioni adeguate. Il costo parte dalle 10 fino alle 25 euro a partecipante.

Doni per bambini e bambine

La possibilità di divertirsi è sicuramente il regalo più bello che si possa fare ad un bambino. Quindi perché non regalare un biglietto per un parco tematico come ad esempio Gardaland o Mirabilandia. Il prezzo di un ingresso parte dai 40 euro. In alternativa potremmo valutare un biglietto per un parco acquatico o un parco avventura. Fra scivoli acquatici o ponti tibetani, il comunicando sarà sicuramente felice di trascorrere una giornata indimenticabile.

Invece del solito braccialetto o del noioso charm potremmo optare per un dono ecosostenibile. Con un budget inferiore ai 30 euro si può regalare un’adozione a distanza di un animale o di un albero. Fra gli animali che si possono adottare online troviamo i cani e i gatti, oppure una mucca o un asino. Per quanto riguarda le specie vegetali adottabili annoveriamo le piante da frutto. Solitamente dalla società agricola erogatrice viene garantita la spedizione annuale del raccolto e la possibilità di dare il proprio nome all’albero.

Con queste idee regalo per una prima comunione, spenderemo meno di 30 euro ma facendo un figurone.

