Anziché pulire la piastra del ferro da stiro con il dentifricio oppure con l’aceto possiamo provare questo metodo artigianale suggerito dalle nonne

Tutti noi che abbiamo a cuore la salute della casa ci saremo trovati di fronte alle problematiche del ferro da stiro. Questo piccolo prodigio di tecnica, è un concentrato di principi fisici che garantiscono in poco tempo di far tornare l’ordine sui tessuti più sgualciti. Il problema è che è un oggetto tanto utile quanto predisposto all’usura.

Il calcare è uno dei pericoli più insidiosi. Lo strato di calcio portato dall’acqua rischia di compromettere tutto il meccanismo di stiraggio. Ma viste anche le alte temperature, i residui di sporcizia e di usura potrebbero accavallarsi sulla superficie della piastra. Oltre a causare macchie e aloni di bruciato, il ferro rischia di non fare più il suo lavoro. Così urge risolvere. Per fortuna i preziosi consigli delle nonne ci guidano nella creazione di un semplicissimo composto fatto di ingredienti domestici. Anziché pulire la piastra del ferro da stiro con prodotti chimici e costosi, oppure soluzioni ardite, dovremmo semplicemente provare a passare questo prodotto a base di detersivo per i piatti, mezzo limone e poco altro.

Un approccio combinato ma semplice

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno, oltre a questo, è mezzo bicchiere di aceto di vino, del cotone e una spugnetta. Dividiamo a metà il limone e passiamone la superfice lungo la piastra ancora calda. La componente acida si deve depositare sulla superficie. Lasciamola agire per qualche minuto. Utilizzando il lato abrasivo, dobbiamo immergere la nostra spugnetta nel bicchiere di aceto di vino. Successivamente, impieghiamola per scrostare i residui di bruciato se presenti. Potremmo immergerla nuovamente in acqua calda o tiepida per proseguire l’opera se sono rimasti ulteriori residui.

Una volta concluso, dobbiamo donare una pulizia profonda a tutta la piastra del ferro. In questo ci sarà di estremo aiuto il detersivo per i piatti, che contiene un mix detergente e sgrassante. Ne basterà solamente qualche goccia da versare su un piccolo panno o batuffolo di cotone.

Anziché pulire la piastra del ferro da stiro con il dentifricio oppure con l’aceto possiamo provare questo metodo artigianale suggerito dalle nonne

Applichiamo diffusamente sulla superficie per farla brillare di nuovo. Sia che questa sia bruciata, annerita o semplicemente sporca, in pochi passaggi possiamo ottenere un risultato notevole.

Non dimentichiamo che il calcare è un problema universale. Gli effetti devastanti si possono notare anche in altri elettrodomestici, proprio come le lavatrici. Per fortuna in cucina abbiamo un insospettabile alleato che con la sua azione sarebbe in grado di scrostare le macchie di calcare ostinato.

Lettura consigliata

Per allontanare tarme del cibo e farfalline dalle nostre dispense basterebbe questo rimedio naturale ed economico che tutti abbiamo in casa