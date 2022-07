Quando vogliamo andare a fare una camminata che sia un’escursione o il consueto allenamento mattutino è bene fare colazione o digiunare? Le scuole di pensiero sono diverse a questo riguardo ma vedremo come entrambe potrebbero essere corrette.

Secondo un indagine dell’Osservatorio Doxa -AIDEPI, circa 18 milioni di italiani hanno l’abitudine di fare attività fisica la mattina. Se possediamo alcune razze canine potremmo andare a camminare con il nostro Fido. Occorre però capire se sia meglio fare prima colazione o dopo e cosa mangiare prima di una camminata.

Cosa si dovrebbe mangiare prima di camminare al mattino e dopo

Facciamo prima qualche premessa: molti non fanno colazione prima di andare a camminare perché convinti di bruciare le scorte di grasso. Questo è vero ma in parte.

Nei soggetti già allenati o negli atleti questo può costituire verità. Un soggetto allenato avrà sviluppato la capacità di accedere alle riserve di grassi. La mattina abbiamo bassi livelli di glicogeno. La prima scelta quando il nostro organismo ha bisogno di energia è l’ossidazione glucidica. In mancanza di glicogeno, il nostro fisico potrebbe accedere ai depositi di grasso per “bruciarli”. Il corpo di coloro che non sono allenati, se non trova altre fonti di energia, come ad esempio quelle fornite dalla colazione, intaccheranno le proteine della massa muscolare. Inoltre anche in questi altri casi è meglio non uscire a camminare a digiuno:

siamo soggetti a pressione bassa;

in condizioni climatiche avverse, troppo caldo o freddo.

Cosa mangiare e bere?

Innanzitutto dovremo mangiare cibi leggeri e ad alta digeribilità. Dovremo mangiare quindi una colazione ricca di carboidrati come fiocchi d’avena con piccoli frutti come ribes, mirtilli e lamponi. L’avena è ottima anche per chi soffre di colesterolo ed ha un buon apporto proteico. I frutti di bosco, in particolare il ribes hanno proprietà digestive e questo permette di non esser appesantiti per la camminata. Il ribes rosso, inoltre è riminelarizzante. Ottima anche una fetta di pane integrale con una confettura di frutta, anche in questo caso avremo un buon apporto di carboidrati oppure uno yogurt con delle fettine di mela.

Dopo la camminata

Massima priorità all’idratazione quindi tè, infusi e caffè d’orzo.

In alternativa per neutralizzare l’acido lattico prodotto durante lo sforzo fisico potremmo bere un bicchiere di acqua con un pizzico di bicarbonato.

Ecco quindi cosa si dovrebbe mangiare prima e dopo una camminata.

