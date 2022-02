Tutti i nostri amici a quattro zampe hanno necessità di muoversi e di stare all’aria aperta. Una corretta routine con piccole passeggiate aiuta a mantenere il loro fisico sano. Inoltre si riduce il pericolo di sovrappeso che andrebbe ad incidere sulle articolazioni. Oltre a fare il bene dei nostri Fido, potremmo essere solidali e unire gli intenti. Potremmo, ad esempio, approfittare dell’esigenza del nostro compagno canino, per fare una camminata a passo sostenuto oppure una corsa. Il nostro cane sarà il nostro trainer fedele persino riuscendo magari anche a dimagrire. Abbiamo già spiegato come camminare non solo aiuti a perdere peso ma influisca sull’umore. Il magazine inglese Tombola Uk ha stilato una classifica con le razze che necessitano maggiormente di movimento. Ecco i primi posti.

Queste razze di cani hanno bisogno di molto movimento e potrebbero spronarci a camminare, correre e dimagrire

Sul podio di questa bizzarra classifica troviamo 3 razze che avrebbero bisogno di fare movimento per più di 2 ore al giorno. Primo fra tutti troviamo il Border Collie. Non è un caso che proprio gli esemplari appartenenti a questa razza siano spesso campioni di Agility dog. Al secondo posto fra le razze più bisognose di movimento troviamo il Weimaraner o Bracco di Weimar. Quest’ultima è una razza che si caratterizza per la velocità e l’intelligenza. Chiudiamo il podio con il bronzo che va allo Springer Spaniel. Questa razza inglese ha origini antiche e da sempre è impiegata nella caccia. Si tratta di cani ben piazzati, robusti, di taglia media, che trovano nell’acqua il loro elemento naturale. Saranno quindi adatti anche a delle belle nuotate.

Due ore di movimento giornaliero

Scendiamo nella classifica e vediamo che al quarto e al quinto posto ci sono due razze che necessitano di un allenamento giornaliero di circa due ore. Al quarto posto pari merito troviamo il Dalmata e il German Sheperd. Queste due razze non necessitano di presentazioni perché sono amatissime dai bambini e celebri grazie alla tv e al cinema. Come non ricordare il capolavoro Disney de “La carica dei 101” con la terribile Crudelia che dava la caccia ai cuccioli bianconeri. Inoltre il German Sheperd è anche noto come Pastore tedesco ed è la razza del famoso REX. Seguono altre due razze che necessitano di svolgere allenamento per più di un’ora e quaranta minuti tutti i giorni: Staffordshire Buli Terrier e un Bordier Terrier. Questi cani di taglia media sanno conquistare con la loro simpatia ma attenzione però perché il Border Terrier teme le basse temperature. Prima di lanciarci in qualche corsa in pieno inverno, assicuriamoci di coprirlo adeguatamente. Anche il Border Terier è un altro esempio di campioni nell’Agility Dog.

Poco più di un’ora al giorno per sgranchirsi le zampe

Nella classifica della rivista inglese spiccano due razze che necessitano almeno di un’ora e venti minuti di movimento al giorno. Si tratta del Golden Retriver e del Siberian Husky. Anche le taglie piccole hanno bisogno di allenamento però. Infatti, con un tempo ideale di un’ora/un’ora e venti minuti di attività motoria, troviamo il Tibetan Terrier e il West Hightland Terrier. A queste razze appartengono cani molto docili. Addirittura il West Hightland Terrier è considerato il cane più affettuoso in assoluto. Bianco e dal musetto arzillo, è un compagno di vita simpatico e socievole. Proseguiamo con il Basset Hound e il Dogue de Bordeaux. Infine in coda alla classifica dei cani più atletici troviamo il Levriero Whippet che a dispetto della corporatura longilinea è un cane che apprezza stare al calduccio fra le quattro mura ma è anche adatto alla corsa di breve durata. Potremmo definirlo come uno sprinter, un centometrista canino.

Queste razze di cani hanno bisogno di attività fisica giornalmente. Pertanto se il nostro cane appartenesse ad una di queste razze ricordiamoci di fare lunghe passeggiate.

