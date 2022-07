L’isola rivelazione del 2022 incontaminata con acque limpide vicino all’Italia

Siamo alla ricerca della meta perfetta in cui trascorrere giornate all’insegna del relax e del divertimento? Siamo qui per aiutare i gentili Lettori nella scelta. Tutto dipende da quello che cerchiamo, se mare o montagna e, soprattutto, se abbiamo intenzione di rimanere in Italia.

Un luogo davvero unico e magico è il Lago di Alleghe, eletto come uno dei più belli, incastonato tra montagne e cristallino. Si trova in Veneto, regione ricca di storia e cultura. Per cui un bel tour potrebbe includere anche la visita di Verona, Venezia e Padova.

Se la nostra idea è quella di abbandonare il Bel Paese, ma solo temporaneamente, abbiamo una miriade di opzioni. Se cerchiamo città da visitare, a livello artistico, consigliamo Parigi, Prada, Budapest, Valencia, Madrid, Barcellona, Amsterdam.

Insomma, le principali città europee sarebbero da visitare tutte, almeno una volta nella vita. Se cerchiamo, invece, tanto sole e mare turchese e cristallino, possiamo optare per il sud Italia e le isole maggiori, ma anche gli arcipelaghi che costeggiano la Sicilia.

Ma un meraviglioso mare, accompagnato da spiagge bianche e calette romantiche, si può trovare anche all’estero, a pochissimi passi dall’Italia. Tutti conosciamo le stupende Santorini e Mykonos. Tuttavia, la Grecia non si limita solo a queste due bellezze.

Non solo Santorini e Mykonos

È l’isola rivelazione del 2022 incontaminata con acque limpide e sabbia bianca. A meno di 4 ore di volo da Roma si trova Sifnos, una delle isole delle Cicladi. Sifnos è la meta perfetta per chi vorrebbe scappare dal turismo di massa.

Poco conosciuta, Sifnos è l’isola dal cibo gourmet. Rientra tra le isole più suggestive del Mondo, ed è come se fosse una piccola Mykonos, dalle case bianche e dalle cupole blu. È ideale per un weekend, infatti si può visitare in pochi giorni.

A Sifnos c’è tutto. Mare, sapori, divertimento e profumi. Le spiagge più belle sono quelle di Faros e Vathi, anche se vi sono altre spiagge tranquille. Da vedere i vialetti su cui passeggiare immersi nel bianco, inebriati dall’odore di mandorle ed erbe aromatiche e tanto altro.

Per raggiungere l’isola di Sifnos bisogna prendere un aereo per Atene. Da qui, poi, bisogna prendere un traghetto che porterà direttamente sull’isola. La viabilità è abbastanza funzionante, per cui è semplice arrivare.

Da Sifnos, poi, sono raggiungibili anche le altre isole della Grecia. Sicuramente sarà una vacanza bellissima e conveniente. Non ha gli stessi prezzi di Santorini, per cui sarà una meta perfetta per godere del relax e del risparmio.

