La bellezza della natura si può godere e apprezzare pienamente quando ci troviamo in montagna, in campagna o al mare. Non tutti hanno la fortuna di abitare in posti simili, quindi i weekend liberi o le ferie permettono di rilassarsi in un ambiente salubre.

A volte cerchiamo nel nostro piccolo di coltivare piante da appartamento. Sul balcone o in giardino si possono mettere vasi e varietà vegetali di tanti tipi. Avendo spazio, si può scegliere di aver cura di erbe aromatiche, fiori, succulente, ma anche delle piante rampicanti. Le siepi, inoltre, sono utili per proteggere un giardino da occhi indiscreti.

Alcuni accorgimenti

Alzandosi le temperature, sarebbe innanzitutto opportuno mettere gli eventuali vasi del balcone o quelli che stanno in giardino in una posizione di mezz’ombra. Il sole potrebbe infatti danneggiare le foglie. L’annaffiatura serale sarà costante, magari ogni due giorni ma che basti a non far asciugare troppo il terreno. Per non far soffrire le nostre piante nelle ore calde, inoltre, si possono spruzzare con dell’acqua demineralizzata. A seconda delle specie vegetali, bisognerà aggiungere ogni tanto all’acqua un fertilizzante liquido facendoci consigliare dagli esperti vivaisti. Se c’è la presenza di parassiti, ci sono in commercio molti prodotti. Alcuni rimedi casalinghi potrebbero anche essere d’aiuto.

Cosa seminare e potare nel mese di giugno sul balcone e in giardino per avere piante belle e rigogliose

Sebbene in primavera sboccino molti fiori, nel mese di giugno se ne potrebbero seminare tanti altri e fare alcune potature.

Potremmo infatti seminare fiori come i nasturzi, il Delphinium, ma anche gerani, garofani e petunie. Nei vasi o nelle aiuole del giardino prepariamo il terreno anche per alcuni bulbi di piante a fioritura estiva. Tra gli altri pensiamo ai gigli, alle begonie, all’Amaryllis, alla dalia e al gladiolo.

Per quanto riguarda la potatura, in giugno bisognerà dare una sistemata alle piante da siepe e alle rampicanti. Potare, quindi, le sporgenze troppo evidenti e dare all’insieme una forma omogenea. Sarà necessario anche togliere i fiori appassiti e le foglie secche dalle piante primaverili durante le ore meno calde. Se alcune hanno dei semi da conservare, prima è meglio farli asciugare e poi inserirli in contenitori al chiuso.

Molte piante hanno bisogno di attenzioni specialmente in autunno o in inverno, ma è pure un bene sapere cosa seminare e potare nel mese di giugno. In questo modo potremo avere balconi e giardini pieni di piante fiorite e con una forma ordinata in molti mesi dell’anno.

