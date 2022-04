Coltivare delle piantine in casa o in terrazzo è una passione rilassante. Ci sono tante varietà tra cui scegliere, e tra le più vendute ci sono le erbe aromatiche, le piante da interno e da fiore. Avendo a disposizione uno spazio esterno, poi, oltre a rampicanti o alberelli da frutto e tante altre piante, spesso sorge il desiderio di mettere delle siepi. Questo tipo di piante proteggerebbero da sguardi estranei lo spazio interno. Ci sono siepi con foglie di un bel verde, alcune con spine e altre che producono tanti fiori e bacche di un bel colore, coniugando, quindi, l’utilità con l’estetica. Vediamone alcune.

Cipresso di Leyland

Per una siepe molto alta e fitta una delle piante che si potrebbero piantare è quella del cipresso di Leyland. Pianta resistente alle temperature invernali, si adatta bene anche a un clima caldo, marino. Il cipresso di Leyland si presta a creare siepi da barriera e dev’essere potato ogni tanto per mantenere un aspetto ordinato.

Eleagno

L’Elaeagnus ebbingei compacta è un’altra pianta da giardino usata per formare delle siepi. Dalla crescita lenta e ordinata, ha foglie verdi nella parte superiore e argentate in quella inferiore. I fiorellini bianchi che produce in autunno sono profumati. L’eleagno è abbastanza resistente e si adatta a diversi climi.

Per un giardino più bello e protetto da sguardi estranei ecco 5 piante da siepe belle e resistenti anche con fiori

Eccone altre tre.

Mirto

Una pianta da siepe da mettere in giardino molto nota è quella del mirto o mortella. Può raggiungere anche alcuni metri d’altezza. Dalle foglie di forma ovale, resiste bene in un clima mite, ma teme il gelo. Il mirto a volte viene coltivato anche per le sue bacche, di colore nero-blu. Si possono mangiare con arrosti ma sono molto usate anche in erboristeria e per fare un liquore digestivo.

Pyrachanta

Una siepe formata da Pyrachanta è molto resistente. Caratteristica di questa pianta è anche quella di presentare delle spine. La Pyrachanta produce piccoli fiori bianchi in primavera, mentre le bacche, colorate di giallo, arancio o rosso, si formano in inverno.

Rosa rugosa

Tra tanti tipi di rose che adornano balconi e giardini vi è quella chiamata rosa rugosa. Questa pianta può superare il metro d’altezza e i fiori, con petali aperti, possono essere di colore rosa o bianco. Il nome si deve al tipo di foglia, con venature in rilievo che ricordano, appunto, delle piccole rughe.

Per un giardino più bello, quindi, ma anche per proteggere la privacy, qualcuna di queste piante da siepe potrebbe servire allo scopo.

Lettura consigliata

Oltre a glicine e gelsomino o passiflora ecco altre piante rampicanti con fiori per abbellire giardini e pareti