Giugno è il mese della svolta per questo fortunato segno zodiacale che vivrà un’estate ricca di opportunità sotto l’influenza di Giove e Marte

Giugno è alle porte con la promessa dell’estate. È questo il periodo più bello dell’anno con giornate lunghe e luminose e temperature quasi estive. La bella stagione ci attende colorata di vacanze, incontri e viaggi. Anche il cielo di questo periodo ci offre movimenti interessanti. Dopo la splendida congiunzione di Marte e Giove del 29 maggio ora i due pianeti si trovano quasi perfettamente allineati. Entrambi sono entrati da poco nel segno dell’Ariete e ci rimarranno per tutto il mese. Mercurio tornerà nel segno dei Gemelli dal 13 giugno e Venere arriverà nello stesso segno il 24.

La prima metà di giugno sarà un momento difficile per l’Acquario. Forse sarà costretto a mettere da parte il suo spirito indipendente e anticonformista per adattarsi a situazioni di compromesso. Scelta difficile per i nati di questo segno. L’Acquario tiene alla libertà più che a ogni altra cosa e dedica tutta la vita alla ricerca della propria strada personale.

Anche i piccoli Acquario sono così. In famiglia sanno come siano testardi e già sicuri di quello che vogliono anche se si sollevano solo di un palmo da terra. E sono determinati a difendere le loro scelte anche se agli altri possono apparire bizzarre. Saranno irremovibili di fronte a minacce e derisioni. Ma in questo inizio di giugno dovranno essere diplomatici in famiglia e con i colleghi per non scatenare liti inutili e divisive. Arriveranno tempi migliori.

Da metà mese il cielo sarà più favorevole e finalmente arriverà la svolta. Mercurio tornerà nel segno dei Gemelli e renderà gli Acquario più abili nell’arte della persuasione. Sapranno trovare le parole e gli argomenti giusti per trascinare i colleghi nella realizzazione di un loro progetto che potrebbe apparire impossibile. Cambiamenti in vista anche per chi ha un lavoro che non gli piace troppo o per chi lo cerca. Giugno è il mese degli incontri che permetteranno loro di allargare la cerchia delle conoscenze e di trovare nuove opportunità lavorative.

E l’amore? In questo campo i pianeti fanno promesse allettanti. Giugno è il mese della svolta anche per i sentimenti. I single potrebbero aprirsi all’amore e incontrare l’anima gemella. Cosa non facile per un segno che spesso è spaventato dai suoi stessi sentimenti e che fa fatica a manifestare le emozioni. Gli Acquario sono tutto un ribollire di passioni nascoste come il magma trattenuto nelle viscere di un vulcano. Questo mese i pianeti li spingono alla passione e sarà tutto un programma. Le stelle raccomandano di tenere a freno la gelosia. È un sentimento devastante che può rovinare l’amore.

