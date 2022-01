Bicarbonato e sapone sono utili per pulire la casa ma anche per proteggere le piante da parassiti come afidi e cocciniglie

Regalare un mazzo di fiori o una pianta d’appartamento risulta essere sempre un gesto gradito. Basta un angolo della casa, magari un piccolo balcone o un terrazzo per poter curare una pianta, anche aromatica, e ammirarne la bellezza. Così come le nostre case o i nostri animali domestici, gli angoli verdi possono essere infestati da esserini spiacevoli e dannosi. Insetti e parassiti minacciano, infatti, la salute e la bellezza di molti tipi di piante. Afidi, cimici, cocciniglie, ad esempio, si possono trovare in giardino, nell’orto ma anche in diverse piante che abbiamo in casa o sul balcone. Per eliminarli o prevenirne la comparsa è bene usare metodi naturali in modo da non creare problemi a foglie, fiori o ai prodotti dell’orto.

Spesso in casa usiamo come detergenti sostanze che troviamo in dispensa. Pensiamo all’aceto o al bicarbonato oppure a cibi scaduti come la farina. Un altro rimedio è un sapone multiuso, quello di Marsiglia, valido aiuto per panni e pulizie varie. Come antiparassitari naturali risultano efficaci alcune di queste sostanze che abbiamo in casa. Vediamo come usarle;

bicarbonato di sodio . Per proteggere le piante aromatiche e i prodotti dell’orto dai parassiti e soprattutto contrastare l’oidio, una malattia derivata da un fungo, bisogna sciogliere due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua. A questo punto spruzzare delicatamente su entrambi i lati delle foglie;

. Per proteggere le piante aromatiche e i prodotti dell’orto dai parassiti e soprattutto contrastare l’oidio, una malattia derivata da un fungo, bisogna sciogliere due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua. A questo punto spruzzare delicatamente su entrambi i lati delle foglie; aceto di mele . Una soluzione formata da un cucchiaino di aceto di mele in un litro d’acqua potrebbe eliminare il mal bianco, ossia l’oidio, nebulizzandola sulle foglie;

. Una soluzione formata da un cucchiaino di aceto di mele in un litro d’acqua potrebbe eliminare il mal bianco, ossia l’oidio, nebulizzandola sulle foglie; sapone di Marsiglia. Appena si notano afidi o cocciniglia sulle piante si potrà agire usando del semplice sapone di Marsiglia. Basterà scioglierne 20 g in un litro d’acqua per poi spruzzare sulle zone colpite al tramonto ogni 3 giorni.

Gli oli essenziali e altri rimedi naturali

Tra tanti rimedi, quindi, bicarbonato e sapone sono utili per pulire la casa ma anche per proteggere le piante da parassiti come afidi e cocciniglie, non danneggiandone le foglie. Per eliminare i parassiti dalle piante ci sono inoltre altri metodi. Ad esempio, sarà necessario procurarsi gli oli essenziali di Neem o di melaleuca per gli afidi oppure di pino per la cocciniglia. Basterà passare l’olio scelto con un batuffolo di cotone sulle foglie infestate. Infine, risulta utile il piretro, di derivazione naturale. In commercio si può trovare pronto all’uso come spray oppure in polvere da sciogliere in acqua. Si consiglia di applicare la sera sulle piante che presentano i parassiti, e va bene anche per quelle da fiore e dell’orto.