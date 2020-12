Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si è a corto di idee per cosa presentare durante il cenone, non c’è bisogno di disperarsi o di buttarsi in ricette strane e difficili da preparare. A volte bastano pochissimi accorgimenti per stupire tutti anche con delle preparazioni semplicissime e un impiattamento d’impatto.

Oggi portiamo sulle vostre tavole un semplice e goloso antipasto da portare in tavola durante le festività natalizie. Scopriamo insieme come preparare delle deliziose uova ripiene di maionese.

Gli ingredienti

Ecco l’elenco degli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 1 kg di patate;

b) maionese, quanto basta;

c) sale, quanto basta;

d) una scatola di tonno sott’olio;

e) sei uova;

f) olio extravergine di oliva, quanto basta;

g) pepe nero, quanto basta.

Il procedimento

Prendere un pentolino e riempirlo con acqua fredda e un pizzico di sale. Riporre al suo interno le uova e assicurarsi che siano ben coperte dall’acqua. Aspettare sei minuti da quando inizierà a bollire.

Scolarle e metterle in acqua fredda per evitare di scottarsi quando si sgusceranno. Tagliare le uova a metà e poi togliere con un cucchiaio il tuorlo. Mescolare quest’ultimo con la maionese, l’erba cipollina finemente tritata, sale, pepe e un filo di olio. Amalgamiamo bene il tutto fino a renderlo cremoso.

Con l’aiuto di una sac a poche oppure, semplicemente, con un cucchiaio ricopriamo la superficie dell’uovo.

Ecco pronto, dunque, un delizioso antipasto o una fantastica proposta per un aperitivo sfiziosissimo.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un semplice e goloso antipasto da portare in tavola durante le festività natalizie. Questa ricetta è anche ideale se si hanno dei vegetariani a cena. Se si hanno ospiti o familiari con questo regime di dieta, consigliamo di proporre qualche proteina vegetale nel proprio menù.

