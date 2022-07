Cosa potremmo mangiare a pranzo o cena in spiaggia per stare leggeri oltre ai soliti caprese e prosciutto e melone

Luglio è iniziato da pochissimi giorni e molti di noi si stanno godendo le vacanze nelle meravigliose località italiane di mare. Per non perdersi neanche un minuto di sole la soluzione migliore è quella di portarsi direttamente il pranzo o la cena in spiaggia. Attenzione però. Questa soluzione salva-tempo potrebbe nascondere alcune insidie da non sottovalutare ed esporci a qualche rischio per la salute. Quindi ecco cosa mangiare a pranzo o cena in spiaggia per mantenersi leggeri e idratati. Ma soprattutto per evitare problemi intestinali, digestioni pesanti e pericolosi colpi di calore. E nel menù c’è posto per molto altro oltre ai classici caprese, prosciutto e melone.

L’importanza dell’idratazione e dei cibi ricchi d’acqua

Con le temperature torride di questi giorni è fondamentale inserire nella dieta cibi ricchi di acqua e sali minerali. Meglio ancora se poveri di calorie e facilmente digeribili. Quindi via libera a verdure e yogurt con cui possiamo preparare straordinari snack “spezza-fame”. Oppure a macedonie di frutta e insalatone.

Meglio evitare, invece, alimenti troppo salati come salumi, formaggi o schiacciate. Il loro elevato contenuto di sale potrebbe aumentare il rischio di disidratazione e colpi di calore. Stop anche alla tradizionale birra ghiacciata. Potrebbe darci sollievo per qualche minuto ma non farà altro che favorire la perdita di liquidi del corpo.

Ok a succhi di frutta, centrifughe e frullati

Un ottimo modo per spezzare la sete e fare scorta di vitamine è quello di puntare sulle bevande a base di frutta. Possibilmente preparate in casa e con alimenti a km 0. Mantenersi idratati è fondamentale se passiamo molto tempo in spiaggia e la combinazione tra frutta e acqua è particolarmente indicata. Ma c’è anche un altro motivo per puntare su queste bevande. Potrebbero farci sentire sazi velocemente tenendoci lontani da snack salati e gelati.

Cosa potremmo mangiare a pranzo o cena in spiaggia per stare leggeri oltre ai soliti caprese e prosciutto e melone

Se vogliamo “sopportare” una intera giornata sulla spiaggia non dobbiamo mai saltare il pranzo. Abbiamo bisogno di energie anche per contrastare gli effetti del sole e reintegrare i sali minerali.

Se siamo stanchi di caprese, prosciutto e melone possiamo puntare su un’insalatona. Magari arricchita da semi e cereali per fare scorta di preziose fibre. Oppure uno yogurt magro anch’esso accompagnato da cereali integrali.

O ancora un piatto leggero a base di ceci, rucola e pomodorini. Un piatto unico ottimo per combattere la fame improvvisa e ricco di acqua, fibre e preziosi minerali.

