Il nostro viso si trova sempre in primo piano, quindi ce ne occupiamo costantemente per farlo apparire al meglio e privo di difetti.

In particolare, a richiamare l’attenzione di tutti i nostri interlocutori saranno i nostri occhi. Sono loro a dare luce ed espressione al volto. Allo stesso tempo, uno sguardo intenso e magnetico può essere davvero in grado di incantare.

Talvolta, però, i nostri occhi potrebbero non presentarsi come li vorremmo. Potrebbero essere appesantiti da palpebre cadenti e da qualche ruga circostante, segno dell’età. O, ancora, potrebbero essere infossati e piccoli, quindi non avere nulla di quell’occhio affusolato e penetrante che tanto vorremmo.

In nostro aiuto, però, può intervenire la magia del make up.

Make up per gli occhi

Spesso, per ottenere uno sguardo come si suol dire “da gatta”, si usa l’eyeliner nero.

Fare delle codine con lo stesso, infatti, solitamente allunga gli occhi. Talvolta, però, potremmo non saperlo ben maneggiare. Inoltre, in alcuni casi potrebbe addirittura farci ottenere l’effetto contrario, cioè di appesantire e invecchiare lo sguardo.

In realtà è possibile allungare e ringiovanire lo sguardo senza il solito eyeliner. Si potrebbe usare la matita, ma richiede una manualità simile all’eyeliner nonché la conoscenza di determinate tecniche per non chiudere maggiormente lo sguardo.

Il medesimo discorso si può applicare all’uso degli ombretti, in grado di infondere tanti effetti agli occhi, ma solo se adoperati con destrezza. In caso contrario, il rischio di pasticciare è sempre dietro l’angolo. Soprattutto perché poi si potrebbe non riuscire a porvi rimedio.

Allungare e ringiovanire lo sguardo senza il solito eyeliner né matita e ombretto, ma con questo trucco effetto lifting

Negli ultimi tempi sta spopolando una tecnica facile da adottare nonché da ritoccare, infatti non comporta il rischio di puntellare di macchie viso e occhi.

La tendenza è partita dai social e la si sta menzionando ovunque sul web come eyeliner trasparente.

Invece di usare l’eyeliner consueto, si impiega il correttore. Un correttore che dovrà essere più chiaro rispetto al nostro tono di pelle. Questa tecnica permette di allungare e allargare lo sguardo, nonché di camuffare le rughe che lo appesantiscono. Di conseguenza, è ideale per le donne di tutte le età dati i vantaggi, ma soprattutto per quelle più mature.

Per amplificare l’effetto, importanti saranno anche le sopracciglia, che potremmo coprire in alternativa alla depilazione con pinzetta e ceretta.

Realizzare l’eyeliner trasparente è davvero facile. Prima di tutto bisognerà stendere della cipria sulla palpebra e un tocco di terra sul bordo esterno dell’occhio, così creeremo un gioco di profondità.

Dopo di che dovremo semplicemente prelevare del correttore con il suo stesso pennellino o con quello ripulito di un eyeliner.

Tracciamo una linea obliqua sul bordo esterno e poi continuiamola lungo tutto il contorno di attaccatura delle ciglia. Non è necessario essere precise, perché poi con un pennellino o uno sfumino sfumeremo la linea. Infine fisseremo il tutto con della cipria.

Il trucco ottenuto sarà molto naturale e farà apparire lo sguardo magnetico e lo ringiovanirà.

Lettura consigliata

Non il blu per truccare gli occhi marroni, verdi e azzurri dopo i 50 anni ma questi colori dall’effetto naturale