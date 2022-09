Wall Street sembra voler aggiornare i minimi annuali e puntare diritta verso un ulteriore ribasso di almeno il 10%. La prossima data di setup annuale scadrà il 17 ottobre, e a questo punto intorno a questo livello temporale si potrebbero creare le condizioni per un’inversione rialzista della tendenza.

Come al solito si procederà per step. Frattanto, cosa potrebbe accadere oggi sulle Borse americane?

I listini americani hanno chiuso la seduta del 23 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

29.590,41

Nasdaq C.

10.867,93

S&P 500

3.693,22.

Fra oggi e domani si potrebbero ancora creare le condizioni per una risalita “creando” ad esempio una trappola per orsi forzando i minimi annuali, per poi vedere i prezzi risalire e chiudere in verde.

Quali sono le previsioni e il reale andamento dei mercati

In rosso, la previsione per il 2022 dei mercati americani. In blu, andamento degli indici azionari da inizio anno fino alla chiusura del giorno 23 settembre.

Dal setup del 16 agosto ad oggi, i due grafici si sono mossi in antitesi. Questo andamento continuerà ancora?

Cosa potrebbe accadere oggi sulle Borse americane

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.960. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 31.026.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.958. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.614.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.794. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

Direzione proiettata dagli algoritmi proprietari

Non vi sono variazioni rispetto ai giorni scorsi e continuano a puntare al ribasso.

Comprare azioni?

Il momento sembra ancora prematuro, ma invece in ottica di lungo termine (7/10 anni) si potrebbero aprire posizioni sull’indice azionario mondiale. Secondo le serie storiche questa potrebbe essere “una mossa” con probabilità a favore.

