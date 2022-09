Chi non paga le tasse non è necessariamente un evasore fiscale. Magari è temporaneamente a corto di liquidità e punta, per esempio, a pagare comunque le tasse in ritardo. Oppure, è pronto a chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un piano di rientro dal debito fiscale con il pagamento a rate anche a lungo termine. Pur tuttavia, quando per tanti anni le tasse non si versano è chiaro che non si tratta di una semplice dimenticanza.

E questo vale per qualsiasi imposta, tassa o tributo dovuto non solo allo Stato centrale, ma anche agli enti locali. E quindi alle Regioni, alle Province oppure ai Comuni. Al riguardo vediamo allora cosa accade quando, per tanti anni, non si paga il tributo regionale che è rappresentato dalla tassa di possesso per i veicoli. Ovverosia il bollo auto.

Cosa succede se non si paga il bollo auto per 10 anni

Nel dettaglio, non pagare il bollo auto equivale a qualsiasi altro mancato versamento d’imposta. E quindi, dopo la scadenza, prima arriverà l’avviso bonario di pagamento, e poi pure la cartella esattoriale. Se nel frattempo l’automobilista non si sarà messo in regola. Che si tratti di un solo anno di bollo non versato, o di più annualità.

Inoltre, su cosa succede se non si paga il bollo, in realtà bastano soli tre anni e non 10 anni per rischiare davvero grosso. Ovverosia in caso di mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi si rischia la radiazione forzosa del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In quanti anni il versamento della tassa automobilistica cade in prescrizione

In più, sebbene ci sia il rischio della radiazione della propria vettura, non pagando il bollo auto per tre o più anni, c’è anche da dire che in Italia per la tassa automobilistica i termini di prescrizioni sono molto brevi. Rispetto invece ai 10 anni che sono previsti per la prescrizione di tasse dovute allo Stato come l’IRPEF. Il bollo auto, infatti, si prescrive in soli tre anni.

Quindi, non avendo pagato il bollo auto, se dopo tre anni dalla scadenza non è mai arrivato alcun avviso di pagamento, allora il versamento del tributo regionale non sarà più dovuto. Inoltre, per i debiti che sono iscritti a ruolo per il periodo 2000-2010, fino a 5.000 euro includendo pure il bollo auto, ricordiamo che c’è stato nei mesi scorsi lo stralcio in automatico. A patto di aver avuto un reddito non superiore alla soglia dei 30.000 euro.

