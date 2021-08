Avere la fortuna di possedere un giardino, un appezzamento di terra o un angolo sul balcone, in aggiunta alla passione per i prodotti a chilometro zero, è davvero un’occasione da non perdere.

Si può dare largo sfogo alla propria fantasia coltivando tutto o quasi tutto ciò che piace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Raccogliere e mangiare direttamente ciò che è stato prodotto nel proprio orto è di grande soddisfazione.

La riuscita di un buon orto è garantita dalla capacità di assicurare regolari e costanti attenzioni alla cura di ciò che si semina.

Infatti non tutte le piante, in modo particolare per quelle coltivate nell’orto, possono essere posizionate l’una vicina all’altra.

Ecco cosa piantare nell’orto accanto a questo ortaggio per avere una buona e ricca produzione associando le giuste piante.

La coltivazione contemporanea di ortaggi con altre tipologie di vegetali, nella stessa area di terreno, può migliorare la crescita, la qualità e la quantità del raccolto.

Oltre ad allontanare infestazioni di parassiti, garantire zone di ombra e migliorare l’umidità del terreno.

Tra specifiche coppie di piante, attraverso il terreno, avviene un ricco e proficuo scambio di sostanze che vanno ad integrare gli effetti della concimazione.

Altre piante invece fungono da repellenti naturali evitando e prevenendo il rischio di infestazioni parassitarie.

Inoltre sfruttare nel giusto modo tutta l’area che si ha a disposizione andrà a ridurre di molto la crescita di erbacce.

Dunque piante diverse possono aiutarsi a vicenda riuscendo ad intensificare e rinforzare il sapore dell’ortaggio o del frutto.

Quindi è consigliabile scegliere in modo strategico e calcolato piante che hanno modi di crescita diversi fra loro per evitare che richiedano le stesse esigenze nutritive.

Quindi, cosa piantare nell’orto accanto a questo ortaggio per avere una buona e ricca produzione?

Una coltivazione molto diffusa nel periodo estivo è sicuramente la zucchina.

Un ortaggio molto semplice da coltivare ma che richiede abbastanza spazio per la crescita, con irrigazioni costanti e regolari.

Il tris perfetto da piantare nella stessa area sono fagioli, mais e zucchine, una tra le consociazioni più antiche.

Ognuno di questi vegetali concorre positivamente nella reciproca crescita.

I fagioli sono rampicanti e quindi il mais, che si sviluppa in verticale con il suo fusto robusto, può fungere come sostegno ai legumi.

Le zucchine invece con le loro grandi foglie crescono in orizzontale e allargandosi sul terreno evitano la formazione delle erbacce infestanti creando anche zone d’ombra.

Inoltre i fagioli fissano nel terreno, attraverso le radici, l’azoto estratto dall’aria, dando in questo modo il giusto nutrimento alle zucchine.

La consociazione di questi tre vegetali garantisce risultati del raccolto davvero eccezionali.