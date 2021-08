Oggi è iniziata una settimana importante ed entro domani capiremo lo scenario che ci attenderà da ora in poi. Per questo motivo, il ritracciamento atteso sui mercati ora va valutato con grande attenzione. Da domani si partirà al rialzo oppure è stato segnato un top mensile?

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:55 della giornata di contrattazione del 16 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.862

Eurostoxx Future

4.187

Ftse Mib Future

26.405

S&P 500 Index

4.439,14.

La nostra previsione annuale da questo momento in poi entra in una fase discendente che potrebbe durare anche 12 mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 13 agosto.

Sono questi giorni nodali.

Previsione per la settimana del 16 agosto

Previsto il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Per il momento il ribasso odierno conferma la previsione settimanale ma da domani in poi sono attesi nuovi rialzi. Uno swing ribassista confermato invece farebbe iniziare a scricchiolare lo scenario atteso non solo settimanale.

Il ritracciamento atteso sui mercati ora va valutato con grande attenzione

Ecco lo schema dei prezzi e i livelli di supporto che mantengono la tendenza in corso invariata:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 agosto inferiore a 15.804.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 agosto inferiore a 4.196.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 agosto inferiore a 26.430.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 agosto inferiore a 4.435.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati ma attenzione ci sono dei primi indizi ribassisti che domani andranno convalidati o meno.

Come al solito si procederà per step.